Acusaciones contra Naasón son calumnias, dice diputado independiente

El diputado federal sin partido Emmanuel Reyes Carmona, quien pagó uno de los reconocimientos que hicieron 35 diputados federales al líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, aseguró que éste saldrá exonerado de su detención en los Estados Unidos porque las acusaciones en su contra "son calumnias" y no tienen pruebas.

En un comunicado, Reyes Carmona manifestó su rechazo total a las imputaciones de las que ha sido objeto el líder religioso. Y aseguró que él mismo ha sido testigo de que Joaquín García lleva "una vida transparente y de apego a las leyes nacionales e internacionales".

Reyes Carmona, quien afirmó a El Gran Diario de México haber pagado 7 mil pesos por el reconocimiento a Joaquín García, entregado el pasado 15 de mayo, pidió respeto al principio de presunción de inocencia y llamó "a la prudencia para evitar caer en juicios apresurados que incitan ataques de intolerancia religiosa y discriminación".

Confió en que las imputaciones resultarán improcedentes "por ser totalmente falsas". "Cualquier persona puede señalar a otra para afectar su honorabilidad y esto no implica su veracidad", añadió.

Esta mañana, EL UNIVERSAL dio cuenta de las declaraciones de la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Kehila Ku, quien junto a Reyes Carmona organizó la entrega de los dos reconocimientos a Naasón Joaquín García. Ella aseguró que no hay motivos para retirarle las preseas, pues su labor "es reconocida y probada".