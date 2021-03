Acusaciones sobre militarización del país carecen de lógica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la tarde de este martes que las acusaciones de que se está militarizando al país, al darle tareas civiles a las Fuerzas Armadas, carecen de toda lógica.

Al rendir su primer informe trimestral 2021, el mandatario federal indicó que no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen, que opriman a la sociedad o que violen las leyes, sino por el contrario, los integrantes de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), ayudan en acciones de desarrollo, bienestar y paz "lo que es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles".

"Las acusaciones de que estamos militarizando al país, carecen de toda lógica en su mayoría de la más elemental buena fe, no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen, que opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas violatorias de los derechos humanos, por el contrario, en esta nueva etapa la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles.

"Esa participación además contribuye a dejar atrás las distancias y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobernantes".

En el Fondo Histórico "Antonio Ortiz Mena" de la ex-Capilla de la Emperatriz en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su reconocimiento al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina –quien no asistió pues se recupera tras dar positivo a Covid-, y del general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).