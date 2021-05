Acusan a candidato en Oaxaca de revictimizar a la saxofonista

Doroteo García, candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES) a diputado federal por Oaxaca, fue acusado de revictimizar a las mujeres que han padecido la violencia feminicida en Oaxaca, tal es el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima del primer ataque con ácido registrado en la entidad, mismo que tuvo lugar en septiembre de 2019.

La joven, quien ante la ley es considerada como sobreviviente de un intento de feminicidio, denunció que en su momento, a través de un video de redes sociales que ella guardó, el ahora candidato trata de desestimar el ataque con ácido por el cual está preso el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, asegurando que sólo se había escuchado la versión de la víctima, video que acompañó con el mensaje: "dicen que el lobo siempre será el malo si sólo escuchamos a caperucita #saxofonista #mariaelenarios".

"El año pasado un señor habló cosas horribles sobre mí, agrediendo y violentando a mi persona; favoreciendo a mi agresor. Ahora sé quién es: un candidato a diputado federal por el PES (...) no soy la única, este misógino a las mujeres siempre nos difama, violenta, revictimiza y pone apodos. Yo soy la Caperucita", dio a conocer la joven.

Pese a esos mensajes, el actual candidato a diputado federal por el Distrito 04, con cabecera en Tlacolula de Matamoros, quien se hace llamar "El Morro", tiene como eje de su campaña propuestas como "castración química para violadores" y "apoyo económico para hijos de víctimas de feminicidio", por lo que tras la denuncia de la joven saxofonista fue señalado de subirse a la agenda de género y de manifestar un supuesto apoyo a las mujeres en la garantía de sus derechos.

De acuerdo con la denuncia, en las imágenes que se exhiben se observa que fue la propia familia del ahora imputado por el ataque con ácido quien se encargó de difundir dichos mensajes, como una campaña de desprestigio en contra de María Elena.

Vera Carrizal actualmente sigue enfrentando el proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con los usuarios de la mencionada red social, Doroteo García tiene una relación cercana con Vera Carrizal, lo que provocó en su momento diversos posts comentando el ataque contra la saxofonista y justificándolo; ante la cercanía de los comicios 2021, las publicaciones fueron borradas.

María Elena Ríos Ortiz, mediante su cuenta personal en Twitter, agregó: "lleva tiempo soportando los insultos de un tipo que sólo se dedica a denostar a las mujeres, no respeta, pone apodos, difama ... no entiendo cómo un partido puede designar a alguien así como candidato".

Además, llamó a denunciar los actos de misoginia de Doroteo García, quien respondió bloquéandola desde su cuenta personal, misma que también usa para la propaganda política.

Este viernes, una usuaria de Twitter identificada como Mónica Bernardino denunció al candidato por violencia de género y mostró copia de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de Género del Estado de Oaxaca. "El que acusa tiene que probar", retó el aspirante en respuesta.

Tras la denuncia, organizaciones sociales signaron un documento en el que se dirigen al PES y al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, para exigir que se retire la candidatura de Doroteo García.

La carta agrega que hay otras denuncias de mujeres contra el candidato por acciones misóginas, asimismo, condena la normalización y revictimización que sufriera María Elena Ríos Ortiz por parte del hoy candidato.

El colectivo No a la Violencia de Género, la asociación Ni una más, Visión Violeta Feminista, Colectivo Simone de Beauvoir Oaxaca, Orgullo Didjazá y la Asociación Rosario Castellanos firman la carta que llama al PES a no ser representado por candidatos misóginos.

El posicionamiento, que fue firmado además por 800 mujeres que exigen sea retirada la candidatura de Doroteo García, fue enviado también al dirigente nacional del PES, Hugo Éric Flores y expone que, de acuerdo con los lineamientos previos a la confirmación de candidaturas, se precisa que el Acuerdo 3 de 3 contra la violencia de género establece que los candidatos no deben tener ningún antecedente de agresión a mujeres en ninguna de sus formas.

Hasta el momento, García no ha emitido una reacción oficial al respecto, ni en su página oficial que apenas rebasa los 130 seguidores, ni en su perfil personal, pero como respuesta a publicaciones en redes al respecto dijo que no tiene nada de qué avergonzarse.