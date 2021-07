Acusan a FGR de archivar caso de alumnos del Tec asesinados en Monterrey

Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Mercado Alonso, estudiante de excelencia que fue asesinado junto con su amigo y también alumno del Tec de Monterrey, Javier Arredondo Verdugo, el 19 de marzo de 2010, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) pretende "dar carpetazo" a la investigación contra miembros del Ejército por el delito de portación y acopio de armas de fuego, al argumentar que en más de 11 años no han podido comprobar el ilícito.

La señora Rosa Elvia declaró que el 9 de julio Berenice Hernández García, de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la FGR, le llamó telefónicamente para informarle que le enviaría un oficio para notificarle que ya se hicieron todas las diligencias posibles para acreditar el delito, presuntamente cometido por los militares involucrados en el homicidio de Jorge y Javier, pero hubo resultados negativos.

Por tanto, al no encontrar más elementos para seguir investigando, señaló que iban a archivar el expediente, aunque antes le mandaban un oficio para indicarle que si tenía algún elemento adicional lo hiciera saber para indagar al respecto. "El punto es que lo hacen con dolo, la licenciada Berenice sabía que nosotros regularmente tenemos un asesor en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero por la pandemia se perdió comunicación, porque muchos empleados no estuvieron en sus oficinas", añadió.

Sin contar con asesoría legal, entre finales del año anterior y principios de 2021, afirmó, se puso a indagar sobre los avances del caso, pero no le dieron información, y a pesar de que la licenciada Berenice sabía que no tiene un asesor asignado, le mandó el oficio con un plazo de 10 días para dar la respuesta. Expresó que apenas este jueves mandó el reporte sobre el nuevo asesor en la CEAV, pero el abogado tiene que conocer primero todos los antecedentes del caso.

Según la señora Mercado, aunque se archive el expediente mencionado hay otros delitos en otra carpeta de investigación que son referentes a la alteración de evidencias en el lugar de los hechos, la difamación de honor, abuso de autoridad, y robo de identidad. Pero esa carpeta la integraron mal, aseguró, de más de 30 tomos se hizo un resumen de tres o cuatro tomos y contenía diversos errores de fechas, además hubo controversia y litigio sobre si se llevaba con el viejo o el nuevo sistema penal, no obstante no se ha podido consignar ante un juzgado y todavía está en fase de averiguación previa, expuso Rosa Elvia Mercado.

Detalló que cuando se hizo la consignación por el homicidio de Jorge y Javier en 2016, la entonces PGR ordenó que no se consignara a los militares por los demás delitos para que no hubiera distracciones y se agilizara el caso. "Pero salió lo mismo, ya son cinco años desde entonces y no han dictado sentencia, todo está detenido en el juzgado", declaró.

"Tristemente desde que se hizo la disculpa pública (el 19 de marzo de 2019, por el asesinato de Jorge y Javier en 2010), las cosas no avanzaron para llegar a la justicia, como lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: 'nos vamos a ir con toda a la justicia, estamos a sus órdenes, lo que se les ofrezca, estamos para ayudarles, le vamos a estar moviendo'; pero haga de cuenta que me dijeron todo lo contrario, las cosas están paradas", dijo la mamá de Jorge.

Admitió que por la pandemia se detuvieron muchas cosas, "pero la disculpa pública fue un año antes, todo 2019 no hicieron nada". La situación sigue igual, los señalados como culpables son seis militares, desde un principio detuvieron a tres que estaban activos en el Ejército, son los que están en la cárcel; uno más está como desaparecido y a los otros dos los tenían ubicados en San Luis Potosí, pero una vez que pasaron de testigos a inculpados, ya nada se supo de ellos. La FGR responsabiliza a la Fiscalía de SLP de no localizarlos, pero son "puras evasivas" señaló Elvia Mercado.