Acusan a funcionario con Covid-19 de prepotencia y escupir

Un funcionario de la región del Istmo de Tehuantepec, Daniel López Regalado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, fue denunciado por posible peligro de contagio de Covid-19 a los trabajadores de una institución médica y a la sociedad.

De acuerdo a un documento fechado el 6 de abril, la denuncia se presentó ante la Delegación en Oaxaca de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue interpuesta por Leonardo Gómez Álvarez, apoderado jurídico del Hospital Regional "Presidente Juárez" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La denuncia contra Daniel López Regalado se presentó por posible peligro de contagio de Covid-19 a los trabajadores de esa institución y a la sociedad.

De acuerdo al denunciante, el 2 de abril ingresó Daniel López Regalado al hospital del ISSSTE y después de ser valorado por el TRIAGE en la unidad especial de Covid-19 fue atendido de manera ambulatoria, por no reunir las condiciones de su internamiento.

Ese mismo día, después de presentar algunos síntomas se le valoró e ingresó y se le diagnosticó IRA/Probable neumonía intersticial /Covid-19.

Posteriormente, el día 4 de abril fue valorado por médico internista, quien no recomendó dar el alta voluntaria; ese día las enfermeras reportaron que el paciente estaba irritable y posteriormente el funcionario se descanalizó y se fugó, por lo que se levantó la documentación correspondiente y se dio aviso a las autoridades del hospital.

"Desde el día 3 de abril su comportamiento era de agresión y de prepotencia, y que a toda costa solicitaba su alta voluntaria, la cual no le fue concedida, informándole que era necesario permaneciera en el área de aislamiento", reporta de denuncia contra Daniel López Regalado, también de oficio médico.

Luego de escaparse, regresó al hospital y fue internado nuevamente siguiendo los protocolos, pero ante la actitud "agresiva, grosera, irritable y prepotente", se le dio su alta voluntaria, alegando que no recibió atención necesaria desde que llegó. Después de eso se fue en compañía de Jesús Castillejos Guzmán, por lo que la denuncia es contra las dos personas.

En otro documento enviado el día 5 de abril a Laura Idalia Sánchez Chávez, secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 96, por parte del personal de la Jornada Especial Diurna del Hospital de la Mujer y el Niño habilitada para atender la pandemia en Oaxaca, reportaron que el paciente Daniel López Regalado había ingresado al centro pero que seguía repitiendo sus acciones ya reportadas por trabajadores del ISSSTE.

Denunciaron que también se había descanalizado, por lo que hicieron responsable al encargado de la dirección, Eduardo Revilla Rodríguez, de haberlo aceptado después de lo acontecido en el anterior hospital.

Aunque en la denuncia no se menciona que el funcionario con Covid-19 escupió al personal médico, a través de redes sociales se han publicado denuncias en su contra. A través de una página de Facebook creada para este fin, integrantes del personal médico acusaron que el paciente salió escupiendo y tosiendo a los pasillos del hospital.

"Hoy nos alertaron para que tuviéramos cuidado, que procuráramos no salir a los pasillos del hospital HRPJ ISSSTE, que nos mantuviéramos en nuestros servicios, que evitáramos tocar las cosas, porque resulta que el paciente de Covid-19 confirmado que estaba en el área de infectados del HRPJ ISSSTE, el médico... jefe jurisdiccional Daniel López Regalado (...) anoche se les escapó del área de pacientes infectados", comienza el testimonio.

También acusan que "se salió y corrió a los pasillos a escupir y a toserle a las personas y al personal que lo atendía, ya que su molestia era porque según él no tenía médico a cargo, y terminó firmando su alta, voluntaria".

La denuncia pública se hace tanto a autoridades federales como estatales y del ISSSTE. "¡No es posible que este tipo de acciones se presenten y es inadmisible que vengan de una persona como él!", rematan.

Además, una fuente al interior del hospital, que pidió que se omitiera su identidad por precaución, confirmó a EL UNIVERSAL el trato prepotente que tuvo el funcionario para con el personal médico, al grado que se necesitó de la intervención de la Guardia Nacional.

Las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Istmo han sido herméticas sobre el caso, pues se trata del jefe de la dependencia. Sólo reconocen que continúa como encargado de la instancia regional y sobre las acciones del funcionario dicen no saber nada y lo atribuyen a rumores.