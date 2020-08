Acusan a Mario Delgado por supuesto uso de recursos públicos para campaña interna en Morena

Militantes de Morena, encabezados por la senadora Citlalli Hernández, acusaron al diputado Mario Delgado de financiar con recursos públicos su campaña interna a la dirigencia del partido, por lo que demandaron que cese ese desvío.

La legisladora morenista insistió en la propuesta de reformas legales para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga casos de justicia interna de los partidos pues, insistió, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha actuado de forma irregular al haber anulado la elección interna de Morena de 2019 y ordenar una ruta de encuestas que no está en el estatuto partidista.

La senadora Hernández y los consejeros nacionales morenistas Marcos Fuentes e Irma de la Cruz acusaron a diputados federales afines al coordinador Mario Delgado de promoverlo a la dirigencia morenista por el interés de reelegirse como legisladores en 2021.

"No es posible que se utilicen los recursos de la Cámara para iniciar una campaña política al interior de Morena que violenta los estatutos de partido, hay una intervención abusiva de Mario Delgado y Ricardo Monreal, donde ponen sus intereses políticos por encima de la ley y la legalidad de Morena", dijo Fuentes.

Agregó que exigen a los diputados y senadores que se manifiesten si están dentro de la legalidad de Morena y suspendan la campaña con recursos públicos del diputado Delgado.

A su vez, De la Cruz aseveró además que el otro aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán realiza también "una campaña pagada a todos los niveles".

En tanto, el senador Ricardo Monreal afirmó que en el proceso interno de su partido no se meterá pues "de por sí que yo soy su villano preferido de un sector, no me he metido, no me voy a meter".

Monreal Ávila dijo que le da "tristeza lo que está pasando [en Morena], pero simplemente no me voy a involucrar".

En tanto, el TEPJF dio vista a la Comisión Nacional Honor y Justicia para que analice una queja por presunta actitud contumaz del dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar, para no realizar el proceso interno para poder quedarse en el cargo.