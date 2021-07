Acusan a Morena de usar recursos de San Lázaro para consulta

El diputado local del PAN, Federico Döring Casar, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, de malversar dinero de la bancada en medios de comunicación y a favor de la consulta del 1 de agosto.

"Injustificable ese tipo de gastos, cuando hay casi medio millón de mexicanos muertos por la pandemia, según las estadísticas de investigadores, así como más de un millón de negocios quebrados por falta de apoyos económicos. Pero en este momento la 4T tira a la basura, promoviendo la consulta soñada de López Obrador", lamentó el panista.

Para Döring Casar, la facultad de publicitar este tipo de ejercicios le corresponde al INE, como lo establece la Ley Federal de Consulta Popular.

"Sólo el INE puede contratar inserciones y no la 4T, utilizando a su fracción parlamentaria en San Lázaro, la cual está muy temerosa de perder su mayoría para la siguiente legislatura", comentó.

De acuerdo con panista, las publicaciones que hace Morena en San Lázaro, son violatorias de los artículos 35, fracción VIII, numeral 4, segundo párrafo; y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Consulta Popular.

La denuncia ingresada ante el INE, detalla que hay ediciones impresas en periódico de circulación nacional, con el mensaje: "Este 1º de agosto participa en la Consulta Popular. Responsable de la publicación: diputación del partido Morena".

Sin embargo, el panista asegura que "se trata de inserciones pagadas; es decir, que alguna persona física o moral adquirió el espacio al medio de comunicación, para que éste publicara ese mensaje, a cambio de la cantidad de dinero que cobra el medio, como si se tratara de un espacio publicitario", acusó.

La persona física o moral que adquirió el referido espacio publicitario firma como "diputación del partido Morena".

"No se trata de un hecho aislado, sino de una verdadera campaña publicitaria que, al menos, ha durado varios días y que tiene por objeto incidir en el ánimo de quienes leen este periódico, para que participe en la Consulta Popular a realizarse el próximo primero de octubre", reiteró Döring Casar.

Añadió que se trata de uso de recursos públicos, no sólo para promover la participación de la ciudadanía en la consulta, sino para incidir en el resultado de la propia consulta, lo que resulta evidentemente ilegal.

"Las inserciones pagadas en periódicos adolecen de ilegalidad, porque fueron pagadas con recursos públicos, cuyo destino legal era otro; es decir, se trató de desvió de recursos y quien adquirió estos espacios publicitarios al medio de comunicación señalado, no busca sólo promocionar la participación de la ciudadanía en la consulta, sino influir en la decisión que tomen respecto de la pregunta planteada en la consulta", enfatizó.

Por ello, solicitó al INE realizar las actuaciones necesarias e inmediatas, para que los medios de comunicación dejen de publicar inserciones pagadas y financiadas por "Diputación del partido Morena" o cualquier otra persona física o moral, en virtud de que tales inserciones resultan ilegales, al tratarse de uso de recursos públicos.

Además, sostuvo el diputado local, determinar sanciones en contra de la persona física o moral legalmente constituida en representación de quienes publiquen la propaganda ilegal de Morena.

"Asimismo, contra el grupo parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, por violaciones a los artículos 35, fracción VIII, numeral 4º., segundo párrafo; y 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Consulta Popular", insistió.