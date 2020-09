Acusan a PAN y PRI de generar violencia en Chihuahua

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, acusó al PAN y al PRI de estar detrás de los agricultores que se oponen a que el gobierno federal extraiga agua de la presa "La Boquilla", en Chihuahua, para pagar a Estados Unidos, como parte del tratado de aguas internacionales firmado por México en 1944.

Desde la sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el funcionario señaló a los exgobernadores de Chihuahua, José Reyes Baeza y Fernando Baeza Terrazas; al senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz; el alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco, de azuzar a los agricultores para generar violencia.

"Hoy cuando México tiene que cumplir con una obligación de carácter internacional, pues desafortunadamente se han dedicado a agitar, exacerbar los ánimos, azuzar, causar violencia y tomar el control temporal de instalaciones estratégicas para la nación.

Este huachicoleo del agua, siempre habrán de encontrar motivos para la agitación y la violencia", afirmó en conferencia de prensa.

Y arremetió: "Hay un ramillete, un conjunto de actores, identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos, del PRI, José Ramírez Carrasco; al líder de la Aurech (Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua), Salvador Alcantar; al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón, de Morena.

"A dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas; al diputado federal Mario Mata, y también al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz; a Gustavo Madero, del PAN, no estuvo materialmente ayer, pero ha sido uno de los convocantes más asiduos también a la agitación".

Dijo que este grupo se ha aprovechado del uso del agua como si no fuera propiedad de la nación.

"Advertimos una sobrepolitización del tema detrás de estas protestas que tiene una explicación muy clara. Hay, como lo dijo el presidente, una especie de huachicol del agua, es decir se ha aprovechado este recurso hidráulico no como si fuera propiedad de la nación, como uso agrícola, sino como su fuera propiedad de un conjunto de políticos y de un conjunto de gente que ha medrado ilegalmente con el uso patrimonialista del agua".