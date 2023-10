Acusan a Sheinbaum de actos anticipados por difusión en Times Square

La representación del PAN ante el INE presentó una queja en contra de la virtual candidata de Morena,

, por la difusión de propaganda en Time Square, en Nueva York, Estados Unidos.La queja fue presentada por actos anticipados de precampaña y campaña, ya que en la publicidad utilizaron la leyenda "#ESCLAUDIA PESIDENTA".El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió una clara estrategia de posicionamiento y apoyo ilegal en busca de votos, pues pretenden posicionar a Claudia Sheimbaum, frente a los mexicanos residentes en el extranjero, lo que representa un acto anticipado de precampaña y campaña.Señaló que la promoción de la candidata de Morena se trata de una transgresión flagrante a las prohibiciones constitucionales y legales.Por ello, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir medidas cautelares a fin de suspender de manera inmediata la difusión de la propaganda en favor de Sheimbaum Pardo, así como en la modalidad de tutela preventiva para evitar actos similares.Además, se pide dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que se instaure el procedimiento sancionador respectivo, a fin de que se conozca el origen y monto de los recursos utilizados en la contratación de esta propaganda ilegal.Las fotografías que fueron difundidas en el Times Square, que desde hace varias décadas es la zona más representativa de esa ciudad estadounidense, mostraron a la abanderada guinda en distintos momentos como jefa del gobierno capitalino y en su arranque de campaña para lograr la candidatura presidencial.Sheinbaum se deslinda de espectacular en Times SquareEn una transmisión en vivo, la virtual candidata a la presidencia por Morena se deslindó del anuncio proyectado en Nueva York.Tras ser cuestionada y felicitada por haber aparecido en el Times Square, Sheinbaum indicó: "no sé por qué, no sé quién puso eso en eso en esa pantalla, voy a averiguarlo y cuando lo averigüe les platico qué fue lo que pasó".¿Cuánto cuesta poner un anuncio en Times Square?El influencer Luisito Comunica despertó el interés de millones de usuarios, luego de revelar cuánto cuesta poner un anuncio en Times Square, el lugar más emblemático de Nueva York, Estado Unidos.De acuerdo con el influencer, solo reservas un día, hora, y pagas desde 40 dólares (700 pesos mexicanos) por los 15 segundos, donde aparecerá la foto o video que quieras.Aunado a ello, el también empresario experimentó e invirtió 200 dólares (3 mil 500 pesos), lo que le dio un minuto y 15 segundos de efectiva publicidad en la pantalla de uno de los edificios en Nueva York, en el que hizo que se proyectaran algunas fotografías graciosas y también promocionó su bebida "Gran Malo".Finalmente, el creador de contenido explicó lo que no está permitido anunciar en dicho espacio:- Links.- Códigos QR.- Mensajes políticos, religiosos, ni que generen odio.- Desnudos totales, ni parciales.