Acusan a Sheinbaum de excluir a ciudadanos críticos de planeación

El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, Federico Döring Casar, acusó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de pretender excluir a los ciudadanos críticos de su modelo de Planeación y de ordenamiento territorial del Instituto.

Además, el panista acusó a la Ejecutivo local de que con esta acción, "margina a la oposición de un proceso democrático sobre la valoración de propuestas", afirmó.

Reiteró que, "otra vez los diputados de Morena traen línea de la jefa de Gobierno, para imponer a integrantes del Comité, a través de un procedimiento en comisiones 'rápido y a modo' de los interés del Gobierno", denunció.

Como ejemplo, citó el caso de Rosario Piedra, en la CNDH, quien tuvo el "empujón" del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena en el Senado, desde donde se operó para designarla y tener un organismo a modo para encubrir abusos y omisiones del Gobierno.

"La diferencia es que ahí sí se respetó que fuera la Comisión presidida por una panista para conducir el proceso de designación, contrario a lo que Morena impondrá en el Congreso de la Ciudad", denunció Döring Casar.

Añadió el legislador del blanquiazul que "no quieren escuchar las opiniones de la oposición, pero más grave aún, es no oír las opiniones de la ciudadanía que tanto aportó y que cree en el proyecto", lamentó el representante popular.

Ante este panorama, el diputado local aseguró que el grupo parlamentario de Morena, maniobra para "brincarse" al Reglamento del Congreso local, para que la Comisión de Planeación del Desarrollo no participe en la designación.

"Subestiman a la ciudadanía, no toleran a las organizaciones de la sociedad civil, ni a Derechos Humanos, quienes fueron los que participaron activa y directamente en la construcción del Instituto de Planeación, para dejar fuera intereses políticos y empoderar a los ciudadanos", acusó el panista.

Advirtió que durante días de la contingencia sanitaria, "Morena no asomó ni los ojos, pero ahora salió del confinamiento y sacó las garras para agandallarse el procedimiento de designación de los integrantes del Comité de Selección, que propondrá la terna del titular del Instituto de Planeación", señaló.

Mencionó que a Claudia Sheinbaum le urge un Comité de Selección –que elegirá al titular del Instituto de Planeación–, rápido y complaciente, por eso pretenden que el procedimiento se realice "fast track" y sin que participe la Comisión de Planeación, la cual es presidida por él.

Por ello, Döring Casar pidió a los diputados de la mayoría, alejar ese resentimiento de odio hacia la legalidad y no conspirar más para trabar la institucionalidad del Congreso local.

Apuntó que esta Legislatura, ha hecho designaciones que sí fueron procesadas por la Comisión competente, como fueron los titulares de la Fiscalía General de Justicia local, la titular y los consejeros de la PAOT, los comisionados del INFO y del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

"Pero en nuestro caso, no es así. Por eso le hacemos un llamado a la jefa de Gobierno para no involucrarse en la vida interna del Congreso local y atender la situación de violencia, la carencia de insumos hospitalarios y garantizar la progresividad de la Ciudad ante la pandemia", enfatizó.