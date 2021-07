Acusan a Sheinbaum de mentir sobre el Presupuestos Participativo

El diputado local del PAN, Federico Döring, acusó a la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, de mentir sobre su iniciativa para reformar el uso del presupuesto participativo 2020 y 2021, "con lo que le da vía libre a los Alcaldes para gastarlo como quieran", acusó.

En entrevista, el panista aseguró que mientras la iniciativa llegó al Congreso local a las 11:09 horas del día 15 de julio, firmada, incluso, por el anterior secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, la Ejecutivo capitalino aseguró que el documento fue consensuado con los 16 Alcaldes.

"Pero la reunión ocurrió la noche del pasado martes 20 de julio. No es posible que asegure que la iniciativa fue por acuerdo con los Alcaldes, cuando el documento lo presentó el jueves 15. Y, lo peor, fue firmado por el anterior secretario de Gobierno, que para el momento que la doctora Sheinbaum se reunió con los Alcaldes, ya no estaba en funciones", insistió el legislador.

Es decir, destacó el panista, "no fue avalada por ellos, por los Alcaldes, sino impuesta en la reunión del Cabildo por la propia jefa de Gobierno. Sigue mintiendo a los capitalinos", enfatizó Döring Casar.

Explicó que después de que a las Alcaldías les cargó a su techo presupuestal el gasto del presupuesto participativo, "violó la Ley de Participación Ciudadana, pues con esta iniciativa les ofrece esto como única opción para tener margen de maniobra presupuestal", denunció el representante popular del blanquiazul.