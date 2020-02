Acusan albazo de Córdova en el INE

Ciudad de México.- Con ocho votos a favor y tres en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) reeligió este jueves a Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo de este órgano autónomo.

En una discusión que se prolongó por durante horas, el INE decidió que Jacobo Molina se queda seis años más en el organismo electoral, tiempo que corre a partir del 11 de abril próximo. El actual periodo que cubre Jacobo Molina concluye hasta el próximo 10 de abril.

Los sufragios en contra fueron de las consejeras Adriana Favela, Pamela San Martín y del consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Favela Herrera señaló que la designación vulnera el principio de certeza.

El consejero Ruiz Saldaña también criticó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, por la propuesta presentada para reelegir a Jacobo Molina. Detalló que la forma fue precipitada, oculta a medias, negando un procesamiento abierto y transparente para la elección del titular de la Secretaría Ejecutiva del instituto.

"No es de demócratas consejero presidente [Córdova Vianello] proponer una ratificación del secretario Ejecutivo más de dos meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a cuatro consejeras y consejeros que llegarán el próximo 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor —y hasta teórico del Derecho y las garantías— proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del Instituto Nacional Electoral traer a sesión un asunto de extrema importancia sólo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención, no es en realidad lo que usted ha sostenido", manifestó Ruiz Saldaña.

Favela Herrera y Ruiz Saldaña coincidieron en que la presentación de la propuesta fue por cuestiones políticas, para evitar que los cuatro nuevos consejeros que deberán llegar al INE en abril próximo, voten en ese proceso.

El representante de Morena, de parte del Poder Legislativo, Alejandro Viedma, advirtió por su parte que su partido impugnará la decisión.