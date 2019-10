Acusan amenazas por tema de despenalización del aborto en Hidalgo

La presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo, Roxana Montealegre Salvador, lamentó que durante los trabajados en donde se abordaría el análisis de la iniciativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se recibieran amenazas de algunos integrantes de los grupos que acudieron a la sesión, por lo que a partir de este hecho se podría sesionar en privado.

Este martes, durante la discusión en comisiones conjuntas de la iniciativa para el embarazo seguro, acudieron integrantes de Marea Verde y de la Ola Celeste, quienes fueron mayoría e increparon a los legisladores y a las activistas a favor de la ILE.

La diputada dijo que hay preocupación porque los integrantes de la comisión recibieron ciertas amenazas de algunas personas que acudieron al recinto legislativo.

"No sé de qué organización sean pero son las personas que nos visitaron hoy", dijo.

Señaló que incluso hasta con la vida se tiene que defender que esto no avance, en referencia a la ILE. "Me parece gravísimo, que esto se esté manejando en esos niveles de amenazas", dijo.

Refirió que tras estos hechos, al menos cuatro diputados le pidieron tomar acciones para evitar que se recrudezca el clima de inseguridad y polarización que deja este tema.

Consideró que a partir de las siguientes sesiones se podría hacer a puerta cerrada ya que la ley lo permite si está en riesgo su integridad. Es un tema, dijo, que se debe de reflexionar para saber cómo tratarse y la decisión que se tome se hará de manera colegiada.

La legisladora hizo un llamado a que se ejerza la libertad de expresión de manera responsable pues "están generando un clima de mucha inestabilidad y hasta violencia y varios diputados nos piden hacer una estrategia. Si hoy que todavía no se tocó el tema hubo toda esta increpancia, violencia y jaloneo".

Este día se tenía previsto poder dictaminar la ILE; sin embargo no se abordó ante la falta de tiempo.

A los trabajos acudieron los integrantes de Marea Verde a favor del embarazo seguro y la Ola Celeste que está en contra y en medio de gritos y pancartas enfrentaron a los legisladores y a las activistas proderechos.

Los integrantes de Provida se manifestaron con pancartas que tenían leyendas como "diputado valiente defiende al inocente" y "ama la vida, elige la vida". Además de gritar a los legisladores que fueron puestos por el pueblo.

Al momento en que las integrantes de Marea Verde esperaban el ascensor, fueron rodeadas con el grito "tu mamá dijo sí, por eso estás aquí".