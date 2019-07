Acusan desabasto de vacunas en Guanajuato

Luego de la dilación del gobierno federal en el envío de "biológico", en el estado de Guanajuato se agotó la reserva estratégica de vacunas, de manera que los Centros de Salud disponen sólo de 20 a 30 dosis, pero no de todo el esquema de vacunación, señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

No hay ni una sola dosis de vacunas de SRP (protección contra sarampión, rubeola, paperas), neumo 13, hepatitis B adulto, rotavirus y BCG (protección contra la tuberculosis). De neumo 23 adulto se cuenta con apenas 2 mil 585 dosis.

La necesidad de vacunas de todo tipo es de 3 millones anuales en Guanajuato para contener brotes, erradicar y controlar muchas enfermedades prevenibles; sin embargo, no se tiene ese abasto. "No han llegado, la verdad es que ya tenemos muy poquitas reservas", acotó.

En el stock de la Secretaría de Salud se contabilizó hasta este viernes la existencia de 19 mil 490 dosis de VPH (Virus del Papiloma Humano), en tanto que de DPT (protege contra difteria, tos ferina y tétanos) es de 20 mil 470; de exavalente, 77 mil 450; mientras que se tienen 113 mil 823 de hepatitis B niño y 174 mil 700 de TD (tétanos).

"Desde hace mucho, es el primer año que tenemos este desabasto de vacunas. Estamos todavía en tiempo. El estado de Guanajuato está haciendo un gran esfuerzo por proteger la salud de los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores que necesitan la aplicación de biológico", aseveró el doctor.

El funcionario explicó que algunas unidades están canalizando a la gente a los denominados centros de vacunación o los centros de salud más grandes, incluso a algunos hospitales que están funcionando como centros de vacunación.

A pregunta expresa de cuántas personas estarían dejando de recibir vacunas, dijo que en el estado de Guanajuato nacen 60 mil niños anualmente en los hospitales de la Secretaría de Salud, "quienes necesitan sus vacunas de recién nacido y sus refuerzos".

El Programa de Vacunación incluye 15 biológicos, entonces cada uno se aplica a los recién nacidos a los seis meses, al año y sus refuerzos en cada Semana de Vacunación.

Después de realizar un recorrido por el nuevo Hospital General de León, en el predio San Carlos, que entrará en servicio este 26 de julio, Díaz Martínez informó que este viernes abordó el tema en la Junta de Gobierno de la Secretaría de Salud y se insistió a una persona que representa a la Federación para que envíen las vacunas para esta Semana Nacional de Salud que será en octubre.

"La verdad es que la reserva estratégica que teníamos ya se nos terminó; fue un stock de vacunas, de biológicos, no de las 15 [del Programa de Vacunación], sino de algunas, las más necesarias que habíamos comprado desde 2018. Tenemos muy poquitas", dijo.

Estimó que el biológico con el que se cuenta podría alcanzar sólo para un mes. El titular de Salud destacó que la Federación no ha respondido a la petición para que se dote a Guanajuato de vacunas.

El funcionario dijo que se espera que antes de la Semana Nacional de Salud el gobierno federal emita la licitación para la compra consolidada de vacunas.

Este fin de semana, comenzará la mudanza del antiguo Hospital General; los pacientes serán trasladados al nuevo edificio el 26 de julio en cinco convoyes con ambulancias del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG).