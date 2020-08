Acusan familiares corrupción e impunidad en caso del Casino Royale

Las familias de las 52 víctimas que murieron durante el ataque de un grupo del crimen organizado al Casino Royale, cumplirán este martes nueve años reclamando justicia, y esperan que el próximo jueves pueda atenderlos el presidente Andrés Manuel López Obrador que realizará una visita a la entidad, para decirle "que la corrupción y la impunidad es la bandera que ha ondeado" en este caso.

Samara Pérez Muñiz, madre de Xavier Muraira, quien falleció en el incendio provocado presuntamente como una represalia contra los propietarios del casino por no pagar una cuota de "protección", refirió que hace unos días acudieron familiares de las víctimas a dialogar con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para conocer el estado que guardan los procesos contra los presuntos responsables del ataque.

En dicha reunión, agregó Pérez Muñiz, se dieron cuenta de que los agresores están llevando varios amparos y esto ha entorpecido y alentado los procesos legales. "Si ya tenemos nueve años con esto, vuelve otra vez la maquinaria judicial a empezar el proceso legal y es muy desgastante", comentó.

Expuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería representarlos para darle seguimiento a los procesos jurídicos, pero esto no ha sucedido. "Tiene uno que acudir, no somos abogados, ahí uno da la cara", y es el caso que unas declaraciones que ella hizo ante el Tribunal Superior de Justicia no los tomaron en cuenta los magistrados, dentro de un juicio de amparo promovido por tres acusados.

Pérez Muñiz mencionó que de 15 presuntos participantes en el ataque armado e incendio, tres están con sentencia y todos los demás con procesos abiertos y obstruidos por amparos, pues alegan supuestas violaciones a sus derechos sobre cómo fueron arrestados y argumentan que supuestamente fueron torturados.

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha tenido una apertura enorme para que asesinos confesos tengan esas oportunidades para defenderse en el sistema de justicia penal mexicano, que está muy vulnerado", dijo la madre de Xavier Muraira, quien murió calcinado el 25 de agosto de 2011.

Sarama Pérez señaló que, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, se concentra el mayor número de casos iniciados contra los atacantes del Casino, principalmente en lo que se refiere a los homicidios.

Admitió que la Fiscalía local sí les ha proporcionado información, mientras en la FGR "jamás nos han dado información clara sobre qué pasa con los líderes del crimen organizado que participaron en el ataque al Casino Royale".

Por otro lado, se quejó porque dentro de los procesos a los que han tenido que comparecer, no se mantiene la secrecía de sus datos personales, lo que pone a los familiares en grave riesgo, "como son diversos tribunales algunos no mantienen la secrecía, por eso la urgencia de pedir la representación jurídica a la CEAV, porque estamos indefensos, mientras ellos –los procesados- tienen abogados particulares".

Samara Pérez comentó por otra parte que, a nueve años del atentado, no hay avances en la reparación del daño, situación que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que actualmente está sin titular, tras la renuncia de Mara Gómez Pérez, hace dos meses.

"Estamos en el Registro Nacional de Víctimas siguiendo los lineamientos que marca la CEAV, pero sin que se vea una solución, seguimos a la deriva", expresó.

Asimismo dijo que con la pandemia se ha complicado la situación de apremio económico, pues hace unos días falleció la mamá de una de las víctimas del Royale y batallaron bastante para realizar su sepelio; "hay personas que se encuentran enfermas, es un sentimiento de abandono muy fuerte, muchos perdieron el sostén económico, es terrible estar luchando en estas condiciones".

Actualmente la CEAV da un apoyo alimentario, es lo que ayuda a irla pasando en esta pandemia, a unas 25 familias que solicitaron apoyo, pues otras que no hicieron el trámite porque les lastima y les duele que al realizar que les vuelven a preguntar "cómo pasó, dónde estabas, qué hacías, cómo recibiste el cuerpo, hay gente que ya no quiere saber nada".

Recientemente acudieron a reinstalar las cruces a sus muertos y se toparon con Carlos Salinas Martínez, uno de los dueños del predio donde estaba el casino. "Nos amenazó que iba a demoler el edificio, que ya quería borrar todo, pero esto no se puede borrar, murieron 52 seres humanos que merecen respeto, y no debería de actuar de esa manera", dijo Samara.

Comentó que este martes a las 17 horas realizarán en el sitio una ceremonia conmemorativa, "y esperamos que este 27 de agosto que viene el presidente López Obrador, nos pueda recibir a un grupo de familias, para externarle todo lo que hemos pasado, decirle que la corrupción y la impunidad es la bandera que ha ondeado en el casino".

Aseveró que el edificio ya está vacío, pero lo están remodelando. "Quitaron todo lo del interior, ojalá vieran que para nada había salidas de emergencia, había sólo una en el cascarón del edificio, no sé cómo dicen que había doce salidas, ahí se ve claramente que no cumplían con las medidas de Protección Civil.

Estimó que los dueños realizan adecuaciones para poner otro negocio, por las nuevas tuberías de drenaje que instalaron. "La estructura resistió el incendio y Carlos Salinas Martínez cobró un seguro muy grande, sigue con el terreno y prepara otro negocio, de la desgracia nuestra sacaron un beneficio, puesto que también el otro dueño, Raúl Rocha, se benefició con los permisos de casinos, incluyendo el del Royale que sigue vigente y en operación"

"Esperamos que se haga justicia ya, para que todos podamos descansar y cerremos esa dolorosa página", concluyó Pérez Muñiz.