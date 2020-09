Acusan militarización por Ley para que Semar se haga cargo de puertos

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen para reformar tres distintas leyes y quitarle el control de todos los puertos mexicanos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y trasladárselos a la Secretaría de Marina como lo ordenó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo cual han catalogado varios como la militarización de los puertos mexicanos.

En este dictamen, que consta de 308 hojas, la Comisión de Gobernación analizó dos diferentes iniciativas presentadas por las diputadas de Morena, Juana Carrillo Luna; así como diputados de su bancada y de Juanita Guerra Mena, y pretende darle el control administrativo de puertos, educación Marina y de la Marina Mercante a la Secretaría de Marina.

En su cuentan en la red social de Twitter, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle alertó de este proyecto y describe que el traslado de facultades de la Marina se justifica al decir que la Sermar no es una fuerza armada.

La legisladora de MC, explica que un tema de fondo, es que en el artículo cuarto transitorio, la Secretaría de Marina se hará de los recursos que implica el traspaso de las facultades de la SCT.

Cabe recordar que el pasado 28 de julio, renunció a su cargo el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y en una carta fechada el 17 de julio, mostró su inconformidad de militarizar los puertos.

Además, el 24 de julio pasado, EL UNIVERSAL publicó que Javier Jiménez Espriú entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, amagó con renunciar a su cargo desde diciembre pasado cuando en la Cámara de Diputados, se alistaban a aprobar una iniciativa, que presentaron diputados de Morena, para quitarle el control a su dependencia de los puertos y entregárselo a la Secretaría de Marina Armada de México, es decir, militarizarlos.

En el documentos de dictamen que se presentó el 12 de noviembre en la Comisión de Gobernación para desaparecer a la Marina Mercante y otorgarle todas las facultades a la Marina, se incorporó la opinión del propio Jiménez Espriú que ofreció en una comparecencia y dos oficios que su dependencia envió a la Cámara de Diputados para oponerse a este reforma.

En la comparecencia del 30 de octubre, Jiménez Espriú dijo que su dependencia nunca fue consultada con esta reforma y desde ahí manifestó su rechazo. Además, explicó que en la Organización Marina Internacional, hay 177 países y solamente 11 tienen control militar en sus puertos, y entre ellos, están Corea del Sur y Chile, que lo hizo en la dictadura de Augusto Pinochet.

"Nunca la Secretaría de Comunicaciones, no fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil. En el mundo, en la Organización Marina Internacional, hay 177 países de los cuales 11 tienen un control militar de sus puertos y su Marina Mercante. Entre esos países están Corea del Sur, los países militarizados, y en los de la OCDE únicamente Chile, pero fue que se militarizó en la época del general Pinochet", aseguró Jiménez Espriú en su comparecencia del 30 de octubre del 2019 y que quedó plasmada en el predictamen que pretendían aprobar los diputados federales.