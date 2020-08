Acusan nueve gobernadores a AMLO de "simulación"

Nueve gobernadores de la Alianza Federalista acusaron que hay una "simulación presidencial" sobre los problemas que enfrenta el país por la pandemia del Covid-19 y aseguraron que se aparenta un diálogo republicano sin que exista, por lo que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador sostener una comunicación respetuosa.

"Lamentamos que en lugar de buscar un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la Federación, no se construya un diálogo respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe", señaló la Alianza en un pronunciamiento público.

Los mandatarios de Aguascalientes, Jalisco, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Colima y Guanajuato reiteraron el llamado al Presidente "para que nos reunamos a la brevedad y busquemos los acuerdos que son indispensables ante los enormes retos que enfrentamos, para el bien del país. Ya no funciona la simulación, queremos un diálogo abierto y sincero por México".

En menos de una semana los nueve gobernadores han emitido cartas públicas. El pasado viernes exigieron la renuncia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, al considerar que su estrategia "ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos". Sin embargo, López Obrador defendió al funcionario.