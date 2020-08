Acusan omisiones en proceso para elegir presidente de Mesa Directiva

Un grupo de 13 senadores de Morena señaló que en el proceso interno para seleccionar quién encabece la propuesta para presidente del Senado, que será presentada al pleno para el año legislativo que inicia el 1 de septiembre, falta convocatoria, equidad y autoridad imparcial que conduzca la decisión.

Se anunció que en seis días se llevará a cabo la elección de un senador como propuesta de la bancada de Morena para presidente de la Mesa Directiva, incluso los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y PT se han pronunciado a favor del senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Martí Batres, Napoleón Gómez Urrutia, Jesusa Rodríguez Ramírez y Citlalli Hernández Mora figuran en el grupo que señala "omisiones e irregularidades en el proceso de definición de la propuesta de Morena para la próxima Mesa Directiva del Senado, y exponen que no hay condiciones de equidad, existen preferencias y operación en favor de uno de los aspirantes".

Agregaron que "no hay convocatoria ni reglas para la elección", que la fecha de elección cambió de este lunes 24, al próximo lunes 31 y que "las decisiones del Grupo Parlamentario deben tomar en cuenta al conjunto. No deben recaer en una sola persona".

Señalaron que "no hay una autoridad imparcial que conduzca el proceso interno y proponga una ruta de unidad". Afirmaron que sólo el senador Ovidio Peralta ha presentado un proyecto de trabajo, como aspirante a la presidencia.

También compartieron este pronunciamiento Aníbal Ostoa Ortega, Blanca Estela Piña Gudiño, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz Caletti, Gloria Sánchez Hernández, José Luis Pech Várguez, José Narro Céspedes y María Antonia Cárdenas Mariscal.