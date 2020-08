Acusan ONGs opacidad en aplicación de Ley de Amnistía

A más de tres meses de haberse publicado la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación (DOF), especialistas en sistema penitenciario acusaron que hay opacidad en el proceso que se debe seguir para que una persona privada de la libertad salga de la cárcel por esta vía.

Integrantes de EQUIS Justicia para las Mujeres y Documenta, quienes también presentaron dos casos que están asesorando para obtener una liberación, criticaron que aún no se ha publicado en el DOF el procedimiento sobre cómo presentar las solicitudes de amnistía y la manera en que se les dará trámite.

"Al no contar con lineamientos claros establecidos por la propia Comisión de Amnistía tanto nosotras como personas que presentamos estas solicitudes, como los servidores públicos que las están recibiendo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, seguimos sin tener certeza de los requisitos específicos para presentarlas", señaló Viridiana Valgañón, litigante de EQUIS Justicia.

Con el objetivo de que la Comisión de Amnistía haga público el procedimiento, el equipo de EQUIS Justicia presentó un amparo en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, aunque aún no ha sido resuelto por un juez.

"No es una cosa menor lo que está pasando, la ley obligaba a esta Comisión de Amnistía a publicar los lineamientos y si bien podríamos acercarnos para preguntar, es muy grave lo que está pasando, no se trata de un diálogo con una institución, sino que había una obligación expresa en una ley", dijo Viridiana Valgañón.

Nohemí Juárez, litigante de Documenta, recordó que desde el 18 de junio se había ordenado hacer público en el DOF el procedimiento para enviar las solicitudes de amnistía y resolverlas, sin embargo, esto no se ha cumplido.

"Esto implica una total falta de certeza jurídica para las personas privadas de la libertad porque no saben cuál es el procedimiento exacto que deben de seguir (...) como no hay un procedimiento publicado en el Diario Oficial no hay certeza jurídica", señaló la experta.

Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia, y María Sirvent, encargada de Documenta, urgieron la aplicación de la Ley de Amnistía ante el Covid-19, ya que las cárceles son espacios ideales para que el virus se propague.

--Buscan liberar a dos personas

Las dos asociaciones civiles también presentaron dos casos que están asesorando para obtener libertades por medio de la amnistía.

El primer caso es el de una mujer zapoteca de Oaxaca con 35 años, quien fue detenida cuando transportaba un paquete de droga a la Ciudad de México. Según EQUIS Justicia, era la primera vez que la mujer indígena hacía un trabajo como éste para ganar 2 mil pesos.

Actualmente se encuentra en el Reclusorio Femenil de Tanivet en Oaxaca. Esta solicitud de amnistía fue presentada el 1 de julio y hasta ahora no ha habido respuesta, por lo que las autoridades tienen otros tres meses para resolver la situación.

El segundo caso es el de un joven de 18 años que trató cruzar la frontera a Estados Unidos con un auto con metanfetaminas. Según Documenta, este hombre fue engañado porque al momento de su detención no sabía el contenido que había en el carro.

Este joven se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social 8 de Guasave, Sinaloa, purgando una pena de más de tres años de prisión. La solicitud de amnistía se envió por correo el 1 de julio y tuvieron que pasar más de dos semanas para que las autoridades respondieran y pidieran más información del caso.