Acusan que 77% de votantes son beneficiarios de programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Las y los integrantes de la Brigada Antimapaches dieron a conocer los resultados de sus estudios demoscópico y encuestas telefónicas, en las que concluyeron baja participación, y destacaron que más de 70% de los votantes de la elección judicial reconocieron que ellos o un familiar son beneficiarios de programas sociales, además de haber usado acordeones.

En su tercer informe, detallaron que la participación nacional estimada fue de 11.9 %, según conteos de más de 700 observadores a nivel nacional.

"La ciudadanía ha decidido darle la espalda a esta farsa electoral", declaró Emilio Álvarez Icaza.

Guillermo Valdez explicó que en paralelo se realizó una encuesta telefónica nacional, cuya muestra constó de mil 070 ciudadanos mayores de 18 años.

Puntualizó que solo uno de cada 10 mexicanos acudieron a las urnas para votar.

"90% de la gente que no fue a votar respondió; "creo que estás elecciones son una farsa" "no estoy a favor de la reforma judicial" y "no me interesan estas elecciones", mientras que la mayoría de las personas que fueron a votar dijeron "porque es un deber y hay que cumplirlo", "para apoyar con la reforma judicial", "para apoyar la cuarta transformación", y "porque me lo pidieron"", expuso.

Guillermo Valdez agregó que 77% de las personas que votaron reconocieron que ellos o un familiar son beneficiarios de un programa social.

En su oportunidad, Guadalupe Acosta dijo que más de 70% de los que votaron admitieron haber utilizado un acordeón.

"Y eso va en contra del principio constitucional del voto libre y secreto, no puede haber acordeones que se hayan hecho y repartido desde el poder público. Ese acordeón es el PREP adelantado, ese acordeón es el resultado adelantado, esperaremos unos días para comprobar que este acordeón fue un resultado anticipado a la voluntad ciudadana", sentenció.

Finalmente, Álvarez Icaza llamó a la autoridad electoral "para que no se deje presionar y se alteren los resultados".

"Le exigimos al Instituto Nacional Electoral que coloque cámaras las 24 horas del día durante los próximos 10 días en las bodegas donde están resguardados los paquetes de la jornada del día de hoy. Nos interesa que se transmitan los conteos, pero nos interesa más que se transmitan cuando no hay conteos para garantizar que no habrá vulneraciones", concluyó.