Acusan recorte de 32 mil mdp a atención de primera infancia

Entre 2019 y 2020 el gobierno federal recortó 32 mil 620 millones de pesos a programas sociales y acciones destinadas a atender a niños y niñas menores de cinco años.

Un estudio de la organización Pacto por la Primera Infancia reveló que, mientras en 2018 las autoridades federales invirtieron 112 mil 537 millones de pesos para la atención de este sector de la población, en 2020 ese dinero se redujo a 79 mil 916 millones de pesos.

Esta reducción presupuestal está ligada, entre otros factores, a la desaparición de 10 programas sociales, por ejemplo, Prospera Inclusión Social y Estancias Infantiles.

Para realizar este informe se analizó el anexo 18 de los ejercicios fiscales del 2018 al 2020. Así se detectó que, en materia de niñez y adolescencia, los programas dirigidos a menores de cinco años han sido los más afectados, luego los destinados a adolescentes de 13 a 17 años y el presupuesto para los niños y niñas de 6 a 12 años se alcanzó a mantener.

Durante la presentación del informe, especialistas en la materia criticaron esta disminución en los fondos, pues deja a los más jóvenes del país en una situación de vulnerabilidad.

"Desafortunadamente lo que encontramos no son buenas noticias para la primera infancia, el primer hallazgo que advertimos es que, aunque hay un avance robusto en materia de marco jurídico y diseño de estrategias, esto no ha venido acompañado de un fortalecimiento presupuestal", señaló Alberto Sotomayor, integrante del Pacto por la Primera Infancia y autor del estudio.

El experto agregó que la disminución del gasto ha afectado principalmente a la atención de la salud y la protección social de menores, pues a cada una de estas acciones se le recortaron más de 16 mil millones de pesos.

Alberto Sotomayor también explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la dependencia que más gasta en la primera infancia, mientras que la Secretaría de Bienestar es la institución que más disminuyó sus recursos para este fin derivado de la desaparición de programas sociales.

--Consecuencias a largo plazo

Reducir los recursos para la primera infancia podría tener un impacto negativo en el país, ya que los primeros años de vida son clave para desarrollar las habilidades y capacidades, dijo Aranzazu Alonso Cuevas, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia.

"Lo que pase en nuestros primeros años de vida va a impactar en nuestro aprendizaje, en nuestro aprovechamiento y productividad, en nuestra capacidad de autocuidado o nuestra tendencia a conductas de riesgo", dijo la experta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Calificó como urgente la necesidad de destinar más dinero a la formación de los mexicanos en su primera etapa de vida, de lo contrario se podría perder toda una generación:

"No basta con hacer más con los recursos que hoy se tienen porque los recursos son insuficientes, necesitamos una voluntad clara de ampliar la inversión en primera infancia, si no protegemos a las niñas y niñas hoy vamos a pagar los costos a lo largo de décadas".

Debido a que el gobierno federal ha reducido su gasto para primera infancia, las entidades federativas tampoco reciben recursos para cumplir su labor en esta materia.

Según el informe, en promedio, los estados invierten tan sólo 308 pesos mensuales por niño. Por ese motivo Aranzazu López llama a las autoridades locales a utilizar adecuadamente los recursos que tienen, para que desde el nivel local intervengan en la formación de los más jóvenes.

"Tenemos que proteger la nutrición infantil, la educación inicial, prevenir la violencia, fomentar la vacunación y por último necesitamos restituir espacios de cuidado infantil", concluyó la experta.