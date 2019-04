Acusan supuesta discriminación en hotel de Zacatecas

Un grupo de cuatro turistas, procedentes de Chihuahua y Estados Unidos, denunciaron por redes sociales que fueron discriminados y corridos de un hotel de Zacatecas por sus vestimentas y, según relatan, también podría ser por sus preferencias sexuales, ya que fueron sacados por la fuerza por parte del personal de seguridad, por ello, ahora se preparan para recurrir ante la Conapred y la Profeco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Joaquín Herrera Solís, uno de los turistas chihuahuenses afectados, precisa que el pasado fin de semana viajaron a Zacatecas para disfrutar tanto del Festival Cultural de Zacatecas como de las actividades feriales del municipio de Jerez, pero el hecho discriminatorio ocurrió la mañana del domingo cuando fueron a desayunar en el Hotel Emporio, ubicado frente a la Plaza de Armas.

Menciona que el grupo de amigos -tres procedentes de diferentes municipios de Chihuahua y uno de Las Vegas, Estados Unidos- vestían de "forma cómoda" que consistía en tenis, short, playera y algunos portaban cachucha.

Relata que al llegar al hotel, los recibió de manera amable una joven hostess y les asignó una mesa en el restaurante. Cuando se preparaban para pedir sus alimentos, dice que llegaron los guardias de seguridad y les notificaron que debían abandonar el lugar. Fue cuando ellos preguntaron cuál era la razón, tras considerar que "estaban serios y sin hacer nada malo".

Afirma que los guardias del lugar sólo se limitaron a decirles que tuvieron un llamado la atención, pero sin precisarles quién ni por qué se dio esa instrucción, ya que también les argumentaron que "los comensales no se sentían a gusto con su presencia y que no iban vestidos adecuadamente para permanecer en ese lugar" y asegura que fue cuando procedieron los empujones y a sacarlos del restaurante.

Joaquín menciona que se le hace muy extraño que sea por la vestimenta. "No le veo nada de mal andar así", aunque no sabe si también fue por ser homosexuales, ya que ha visto que en ese mismo hotel hay gente que se ve que trae short.

Refiere que si el Hotel aplica el derecho de admisión, se los debieron notificar desde la entada y no hasta que estaban sentados para luego sacarlos de "esa forma grosera y exhibiéndolos".

PROFECO atiende casos de discriminación al consumidor

EL UNIVERSAL buscó la postura de las autoridades gerenciales del Hotel Emporio, pero se limitaron a mencionar que "no estaban autorizados para entregar ninguna información" al respecto.

Por su parte, Raúl González Carrizales, coordinador del Programa Quién es Quién en los Precios de la delegación Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mencionó que hasta el momento, no se han tenido conocimiento de este caso y precisó que sí son autoridad competente para recibir este tipo de denuncias discriminatorias.

Informó que La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que ningún comercio, empresa u hotel puede negar o condicionar el servicio a las personas por la forma de vestir, ni por sus preferencias sexuales, étnicas, nacionalidad o cualquier otra particularidad, además aclaró que también es un acto discriminatorio que se condicione el tipo de clientela o que se aplique el derecho de admisión, ya que muchas empresas argumentan que esas son sus políticas, sin embargo, están fuera de la Ley.

Consideró que es necesario que tanto consumidores como prestadores de servicios conozcan la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que los primeros conozcan sus derechos y para que los segundos eviten cometer actos discriminatorios, ya que por este concepto, las multas son elevadas, pues, según la gravedad del caso, pueden oscilar entre 700 pesos hasta un millón 700 mil pesos.

Por ende, recomendó a los turistas afectados a que interpongan sus denuncias a través de la página de Internet de la Profeco México para que ésta sea canalizada a la delegación Zacatecas y dar atención, ya que esta instancia no puede actuar si no hay denuncia del consumidor afectado.

Mencionó que en el periodo de Semana Santa sólo recibieron una queja en un comercio ubicado en el Cerro de La Bufa que se negó a dar ticket y factura del consumo de alimentos, por ello, exhortó a todos los consumidores que hayan sido afectados o violentados en sus derechos a interponer las denuncias correspondientes para poder actuar.