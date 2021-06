Adalberto Reyes, candidato sin registro que ganó como edil en Oaxaca

Sin partido, sin regalar gorras ni despensas, recorriendo durante un mes las casas de su pueblo con un lapicero en la mano, para anotar su nombre y que los ciudadanos supieran cómo escribirlo en la boleta el día de la elección en el apartado de candidatos no registrados, Adalberto Reyes Ávila consiguió 882 votos el pasado 6 de junio en San Pedro y San Pablo Teposcolula, municipio de la región Mixteca de Oaxaca.

Este ingeniero agrónomo de 36 años, profesor en la Secundaria Técnica número 32 de Teposcolula que por primera vez competía para un puesto de elección popular, derrotó así a Brígida Santiago Hernández, la candidata de Morena, quien obtuvo el segundo lugar con 484 votos y que ahora exige ser nombrada presidenta municipal electa.

Aldalberto recuerda que, alentado por el hartazgo de los ciudadanos de los mismos candidatos de siempre, que asegura han saqueado a Teposcolula, por primera vez decidió participar y buscó la candidatura con Morena, pero este partido se lo negó argumentando que le correspondía una mujer, al no existir encuesta interna.

Pese a ello no se dio por vencido y buscó la candidatura por el nuevo partido Fuerza por México; todo estaba listo para arrancar el 5 de mayo, pero por complicaciones logísticas y retraso del árbitro electoral, no pudo arrancar su campaña durante la mañana y ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada del partido para avisarle que no fue registrado, que no tenía el aval del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

"Nos quedamos el día del arranque sin registro a pesar de enviar en tiempo y forma mis documentos, nos quedamos sin partido. Así que ya no arrancamos, pero la gente ya nos esperaba y comenzaba hacer preguntas, a señalar que nos habíamos vendido. Así que hicimos una asamblea los integrantes de la planilla y decidimos irnos sin partido y sin registro y comenzamos una campaña diferente a la planeada", comenta el profesor vía telefónica, en entrevista para EL UNIVERSAL.

Así fue como Adalberto Reyes comenzó una campaña sin recursos, sólo con el apoyo de amigos, vecinos y familiares; visitando los hogares con folletitos donde exponía sus propuestas de gobierno, además de cargar una cartulina y un lapicero.

"Nos preguntaban: ´¿pero cómo le vamos hacer en la boleta?´, así que con mi lapicero les decía cómo se escribía mi nombre, sobre todo a las personas que no saben leer ni escribir; así le hicimos, enseñándoles cómo se escribe mi nombre y ellos así lo hicieron. Allí está el resultado, ganamos con las 882 veces que escribieron mi nombre en la boleta, el pueblo me eligió", explica.

Pero este resultado no ha sido avalado por el IEEPCO y Morena insistió ante el Consejo Electoral Municipal para que en el conteo final se considerara como ganadora y se le diera la constancia de mayoría a la candidata que obtuvo el segundo lugar, la de ese partido, a la que prácticamente duplicó en votos.

Consultado por EL UNIVERSAL, el IEEPCO explica que cuando el Consejo Electoral Municipal finalizó el cómputo de votos en Teposcolula y en el acta se declaró que una persona no registrada había obtenido la mayoría de votos, sus integrantes decidieron no emitir constancia de mayoría.

Ante ello, informa que se tendría que esperar la decisión de los tribunales para determinar la validez de la elección y del triunfo de Adalberto Reyes, quien explica que la situación se presentará ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO).

Además, este lunes Adalberto Reyes Ávila iniciará una campaña para defender la decisión del pueblo de San Pedro y San Pablo Teposcolula en los tribunales, con la intención de llegar hasta las últimas consecuencias.