Adán Augusto agradece apoyo pero pide respetar la ley

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en varios estados y sin mencionar por su nombre a los tres futbolistas que este sábado aparecieron en un video de TikTok para respaldarlo, se deslindó de este tipo de campañas y pidió no enviar mensajes o propaganda donde aparezca su nombre.

"Aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen, cargo público en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ellos", subrayó en un comunicado publicado en Twitter.

Horas después de que Giovanni dos Santos manifestara su apoyo al funcionario, lo mismo que Braulio Luna y Miguel Layún, el funcionario dijo que son tiempos de acompañar y consolidar el proyecto de nación.

Agradeció la libertad con que las personas ejercen sus derechos político-electorales "pero también es necesario conminar a la ciudadanía en general a que esos derechos se ejerzan en los espacios y tiempos que señalan las normas.

Expuso que en semanas recientes ha tenido conocimiento de dichas muestras de apoyo en diversos puntos del país, las cuales agradece porque son parte del ejercicio de sus derechos político-electorales.

Dijo que ya dio aviso y presentó deslindes ante la autoridad, ya que el marco legal y constitucional que rige tiene "una serie de limitantes y restricciones cuando se trata de comunicar apoyos a algunos funcionarios públicos, como es mi caso".

Subrayó que como secretario de Gobernación se encuentra "obligado no sólo a respetar el marco normativo que rige mi actuar, sino también velar por su cumplimiento y hacer valer las normas que se encuentran vigentes".