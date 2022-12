Adán Augusto López no usó indebidamente avión de GN, determina TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras un análisis exhaustivo, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no utilizó el avión de la Guardia Nacional de forma indebida para promover el ejercicio de revocación de mandato y la reforma eléctrica, ya que se comprobó su uso para actividades oficiales.

La resolución responde al ordenamiento de la Sala Superior del TEPJF, que pidió a la Sala Especializada hacer un análisis a profundidad de los hechos para ratificar o, en su caso, modificar su primera sentencia, en la que también señalaron que Adán Augusto López no hizo uso indebido de recursos.

Tras realizar mayores diligencias del caso, la Sala Especializada determinó la inexistencia del uso indebido de recursos públicos atribuidos al secretario de Gobernación y otros funcionarios.

"En el primer caso, existen indicios de que utilizó el avión de la Guardia Nacional para acudir a reuniones de seguridad como parte de sus atribuciones en dicha materia", indica el proyecto.

"De la investigación se obtuvo que las otras 11 personas que abordaron la aeronave fueron integrantes de los equipos de los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, que los acompañaron con motivo de las reuniones de seguridad", expone.

Lo anterior, luego de que el secretario y otros funcionarios acudieron a dos eventos realizados en Torreón, Coahuila y Hermosillo, Sonora, en los que se habló de la reforma eléctrica y la consulta de revocación de mandato.

Sobre el mismo tema, la Sala Especializada confirmó la promoción indebida de la consulta de revocación de mandato por parte del dirigente de Morena, Mario Delgado, en dichos eventos.

Además, se determinó la existencia de la falta al deber de cuidado de Morena, ya que no vigiló que la conducta del dirigente estuviera dentro de los límites constitucionales y los principios del estado democrático.

Por ello, se ordenó una multa a Mario Delgado por 24 mil 55 pesos, así como una a Morena por 19 mil 244 pesos.