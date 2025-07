Adán Augusto López presente en reunión clave de la Jucopo del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, asistió a la reunión que convocó esta mañana sin la presencia de los coordinadores parlamentarios de oposición.

En el cónclave privado ni abordó ni fue cuestionado por el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por sus presuntos vínculos con la organización criminal conocida como "La Barredora".

Al término de la reunión, legisladores que asistieron aseguraron que el tema no fue parte del orden del día ni se mencionó durante la discusión.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México, señaló que la reunión tuvo como único objetivo la definición del calendario de sesiones para cerrar el actual periodo de la Comisión Permanente y preparar el inicio del siguiente periodo ordinario.

Expuso que se discutió el "calendario de sesiones, sobre todo para terminar este periodo de la Permanente y empezar el siguiente periodo con un detalle importante, que es la toma de protesta de los nuevos ministros, magistrados y jueces".

Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, dijo que aunque el tema de Bermúdez no fue planteado durante la reunión de la Jucopo, no descartó que pueda ser utilizado por la oposición en los próximos días.

"No se planteó en la Jucopo, pero yo no tengo duda que suceda, porque el comportamiento de la oposición en este país ha sido el sacar raja política en base a mezquindades, a mentiras, a andanadas mediáticas, a embestidas que se dan a distintos actores de nuestro movimiento.

Entonces no lo dudes, estamos a unas horas de que sesione la Permanente en el Senado, entonces no dudes que sea parte de la agenda política que se discuta. Sin embargo, en la Jucopo no se abordó por ningún actor. Tranquilo, relajado, como quien sabe que tiene la conciencia tranquila", concluyó.