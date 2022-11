Adán Augusto López rechaza acarreo en marcha de AMLO

A-AA+

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó la posibilidad de que se registre acarreo de manifestantes para la marcha del próximo domingo de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

De visita en Mazatlán, Sinaloa, donde asistió a la comida con motivo del 105 aniversario de la Canaco Servytur, el funcionario federal rechazó en entrevista de medios que se vayan a dar prácticas del pasado en la movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, miren, esos tiempos ya pasaron. Comentaba con el gobernador Rocha precisamente de cómo el ánimo ciudadano se transmite hasta en la organización para ir juntos a la Ciudad de México y yo le puedo dar ejemplos en todo el país, que así sucede".

Además, el titular de Gobernación rechazó que la movilización del próximo domingo sea una contramarcha, en respuesta a la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre "en defensa del INE".

Indicó que la que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador "es un desfile, es una marcha, es la participación de una inmensa representación del pueblo de México, de los 32 estados de la República acompañando al presidente de la República en el informe que tradicionalmente presentan los primeros de diciembre".

Aclaró que la marcha del 27 de noviembre no tiene un objetivo en específico, aunque "desde luego que es una manifestación de apoyo al Presidente de la República y al proyecto de transformación".

Ante los medios de comunicación, López Hernández volvió a arremeter contra el expresidente Felipe Calderón a quien se refirió como "aquel que se dedicó a traficar Armas cuando fue Presidente de la República".

Explicó que más temprano que tarde el exmandatario tendrá que rendir cuentas ante la justicia. "Como dicen, a cada santo le llega su capilla, ¿no? La justicia tarda en llegar, a veces, pero llega", remarcó.

Señaló que por lo menos Calderón tiene dos denuncias en los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad, "y si le llegó a Pinochet y fue detenido en Inglaterra, pues me imagino que les puede llegar a otros".