Adán Augusto López se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- El senador Adán Augusto López llegó este lunes 18 de agosto a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su ingreso, el legislador de Morena evitó dar declaraciones ante el tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

"Yo soy el vicecoordinador": llega Ignacio Mier a Palacio Nacional

El senador morenista Ignacio Mier Velazco llegó la tarde de este lunes a Palacio Nacional, ante el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

A su llegada, Mier Velazco fue cuestionado si le gustaría ser coordinador de Morena en la Cámara Alta.

"¿Sí le gustaría ser coordinador?", se le preguntó.

"No, Adán es mi coordinador", respondió.

"¿Va a ser usted el nuevo coordinador?", se le cuestionó.

"Yo soy el vicecoordinador", contestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó en su mañanera de este 18 de agosto que en la reunión que sostendrá con los coordinadores parlamentarios revisarán solo temas legislativos.

La Mandataria federal señaló que informará a los líderes legislativos cuáles son las iniciativas que su gobierno busca que sean aprobadas en este periodo de sesiones, que inicia el1 de septiembre.

Recordó que hay pendientes de reforma al Poder Judicial, la Ley de Aduanas, así como el Paquete Económico.