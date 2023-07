Adán Augusto ofrece justicia para familias de desaparecidos

A-AA+

SAN FERNANDO, Tamps., julio 4 (EL UNIVERSAL).- Adán Augusto López Hernández ofreció que habrá justicia para las familias con hijos desaparecidos, aquellas a las que no se ha podido ayudar en su búsqueda, y para los niños huérfanos "de esta absurda guerra".

En una asamblea informativa, ante habitantes de San Fernando, comprometió que con la Cuarta Transformación, "vamos a buscar los mecanismos para empezar a ayudarlos", y para ello dispuso "que vengan y se queden aquí en San Fernando, el senador por Tamaulipas José Ramón Gómez Leal y otros legisladores", para que apoyen a las familias afectadas.

En esa localidad, que también ha enfrentado desde hace años el fenómeno de las desapariciones de personas, el político tabasqueño reconoció el sufrimiento de las madres. Les dijo que nunca encontrarán consuelo, pero no queda más que unirse y ser leales: "Tendrán la solidaridad, la atención, el respeto y cariño que se merecen", prometió.

En el décimo sexto día de su recorrido nacional para difundir qué es la Cuarta Transformación, Adán Augusto López recordó a las personas que junto al presidente Andrés Manuel López Obrador construyeron el movimiento en Tamaulipas. El recibimiento que le prodigó el profesor Mario Eloy Ochoa, emocionó a Adán Augusto, quien rememoró a sus viejos conocidos tamaulipecos:

"Tomás Sánchez, Laurencio García, quien ya falleció, Eduardo Yáñez, Castrejón; éramos un puñado de valientes que acompañamos al Andrés Manuel López Obrador en su incansable andar por todo Tamaulipas, pero siempre a nuestro lado, los adultos mayores y la solidaridad del pueblo tamaulipeco", señaló.

Ante sus viejos compañeros de lucha, una presencia significativa de adultos mayores y muchos jóvenes, garantizó que "va a haber continuidad con cambio; va a seguir por muchos años más la Cuarta Transformación, porque es de ustedes este movimiento y porque así lo quiere la mayoría del pueblo de México".

Resaltó que la gente desea que se mantenga la Cuarta Transformación porque "el movimiento significa igualdad para todos; es el sueño de todos, que todos en este país seamos iguales".

Afirmó que se va a trabajar por la disminución de las tarifas eléctricas, por ampliar los precios de garantía, para que haya fertilizantes para todos; "la transformación ya inició y no se va a detener, al contrario, vamos a consolidarla entre todos".

El exsecretario de Gobernación pidió a los asistentes y a todos los pobladores de San Fernando, "estar abusados con los panistas, que mal gobiernan aquí, donde no hay servicios, no hay nada", pero dijo que también en esos municipios "pronto habrá un cambio, pronto llegará la transformación", porque "los únicos dueños de México son ustedes".