Adela Micha y Susana Zabaleta se suman a la marcha del 8M

La periodista y la actriz exigen también un alto a la violencia de género y los feminicidios

La conductora Adela Micha y la actriz Susana Zabaleta figuran entre las famosas que están marchando hoy en favor de las mujeres y en contra de la violencia y los feminicidios que se viven en el país.

La creadora de "La Saga" invitó a las mujeres, por medio de sus redes sociales, a participar en esta protesta y a unirse a una lucha y al movimiento que "Es una gran lección, un gran mensaje a nuevas generaciones". Dijo Micha.

La periodista mientras daba inicio su contingente a caminar del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino aseguró estar emocionada y conmovida por esta marcha es histórica.

"Sin duda es un momento de toma de conciencia parece que va a ser un antes o después en este país. Me conmueve muchísimo al ver a tantas mujeres juntas y unidas con la misma exigencia 'Ni una más' y 'queremos justicia'", comentó Micha.

Ante la pregunta de cómo observaba que diferentes mujeres del mundo de la farándula y de los medios de comunicación se encuentran dentro de la manifestación, Adela aseguró que en estos momentos todas son una sola voz.

"Aquí no hay medios, todas somos mujeres. Somos el 52 por ciento, no hay medios, todas somos las mismas", aseguró.

Susana Zabaleta, quien también se encontraba atrás de Micha y en el mismo contingente, coincidió con su compañera, estar emocionada y conmovida al ver esta marcha.

"Estamos muy emocionadas, intentando de dar a entender al mundo que ya basta que ya paren... Creo que es nuestro derecho, nuestra libertad. Mañana también me sumo al paro y calladitas nos vemos más bonitas", aseguró

Horas antes de dar inicio, la actriz y cantante compartió un tuit donde decía que estaría presente en la marcha y un video donde se le ve al lado de la conductora de "La Saga" en un camión del transporte público.

En las historias de Adela Micha, compartidas en Instagram, se le ve acompañada de Zabaleta sosteniendo una pancarta que dice "No somos una, somos todas".

Hacen famosas activismo en redes por Día de la Mujer

En el Día Internacional de la mujer las famosas se suman a las protestas, denuncias y exigencias que, social y políticamente se hacen en nuestro país y en el mundo entero. El 8 de marzo "Es una forma de visibilizar los derechos humanos de las mujeres", dice en entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora Raquel Ramírez Salgado. En redes distintas famosas se unen a estas exigencias.

Daniela Spalla

La cantautora argentina publicó en sus historias de redes sociales algunos mensajes en contra del machismo y de la misoginia sumándose al #8M y al hashtag #NiUnaMenos.

Danna Paola

La intérprete de "Oye Pablo" compartió en sus historias de una red social los motivos por los cuales las mujeres continúan luchando por sus derechos hasta el día de hoy, en su imagen podemos ver datos duros que rodean a la violencia y discriminación contra la mujer.

Ishbel Bautista

La actriz que dio vida a Marina en la serie Hernán prefirió mostrar una imagen que muestra la unión entre mujeres, la exigencia de su libertad, seguridad y pidiendo que los feminicidios deben parar.

Salma Hayek

La actriz mexicana y la nominada al Oscar Salma Hayek compartió una nota de Los Angeles Times que habla de la marcha del #8M y del Paro Nacional de mujeres que se llevará a cabo un día después. Hayek compartió la cita "Be the change you wish to see in the world" y lo acompaña del hashtag "UnDíaSinMujeres.

Esmeralda Pimentel

La actriz y modelo Esmeralda Pimentel publicó imágenes, acompañadas de los hashtag de El día Internacional de la mujer, en las que invita a las féminas a sumarse a la marcha y al paro del 9 de marzo.

Cecilia Suarez

La actriz de "La Casa de las Flores muestra en sus redes sociales razones, mediante datos duros, por las que ella considera que el feminismo es necesario en nuestra sociedad actual y pidiendo que no desaparezca ni una más.

Kate del Castillo

La protagonista de "La Reina del Sur" publicó un video de menos de un minuto donde invita a sumarse al paro de mujeres del 9 de marzo, además pide que si eres hombre hagas las tareas que una mujer hace en un día cotidiano. "Este nueve de marzo ninguna se mueve", dice en el videoclip.

Tessa Ia

La actriz de "Desenfrenadas" se ha mostrado muy activa invitando a la marcha del 8 de marzo, pide que se unan al paro del 9 de marzo y comparte estados en sus redes sociales que denuncian maltrato, violencia y datos sobre el acoso hacia la mujer. También compartió videos de la diana Cazadora que tiñeron de rojo el día de hoy como protesta por los feminicidios.

Lizbeth Rodríguez

La youtuber publicó un video donde invitaba a las mujeres a participar en la marcha feminista del 8 de marzo, compartió algunos consejos para quienes asistan al evento. Después denunció a una persona que la amenazó por redes sociales. " !He visto muchos mensajes que tratan de infringir miedo en las mujeres para que no asistan a la marcha! ¿Por qué tanto miedo a que nos manifestemos?".

Emily Ratajkowski

La modelo, activista y empresario Emily Ratajkowski compartió historias en sus redes sociales donde recuerda y vuelve a protestar contra el productor Harvey Weinstein, también subió fotos de su participación en las marchas del #8M. "Tenemos que seguir luchando. La verdad de cada mujer cuenta. Sigan siendo valientes mis amigas".