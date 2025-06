Adelanta Sheinbaum iniciativa para eliminar plurinominales

Luego de advertir que habrá una reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la eliminación de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que "es mucho recurso que gasta el pueblo de México" para las elecciones. Señaló además que se debe de revisar el tema de los plurinominales.

"¿Ha pensado en la eliminación de la autonomía del INE?", se le preguntó.

"No, el INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así", respondió.

"Es muy importante que se revise el tema de los plurinominales, las listas de los plurinominales", añadió al mencionar que las entidades reconocen a las minorías y "el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político".

"El problema son las listas de plurinominales (...) Una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace", dijo la titular del Ejecutivo federal.

"¿No habrá resistencia por parte de los aliados, del PT, del Verde?", se le cuestionó.

"No, no lo creo porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía", respondió.

Aseguró que se busca que siga habiendo elecciones limpias y democráticas.

"Es falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo, solito se cae el argumento", expresó.