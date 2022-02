ADIP apela por el retiro del artículo sobre la ivermectina

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México envió una apelación al Comité Directivo del sitio SocArXiv para que reconsideré la decisión que tomaron al retirar el artículo "La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México".

En una carta enviada este 7 de febrero a los directivos del portal, la ADIP consideró que el artículo está siendo tratado injustamente por procesos editoriales que no forman parte de las políticas actuales de SocArXiv, esto debido que las razones para retirar el artículo no están justificadas.

Además que eliminar un artículo con "argumentos débiles" sienta un peligroso precedente sobre la censura del conocimiento, por lo que si SocArXiv iniciará una política de prohibición sobre algunos artículos, le sugirieron que ofrezca a los autores la posibilidad de abordar sus inquietudes antes de publicar su decisión.

"Las decisiones editoriales unilaterales y mal informadas pueden dañar reputaciones. Por lo tanto, pedimos al comité que reconsidere la decisión de eliminar el artículo: honren su misión de promover "ciencias sociales sin muros apoyando el acceso abierto, el código abierto, la infraestructura de bienes públicos"", escribió la ADIP, a cargo de José Antonio Peña Merino.

Reitera que el artículo sobre la Ivermectina no está difundiendo desinformación, y aclara que la Agencia Digital está contribuyendo a construir esa evidencia y reconocemos en el artículo que el efecto de ivermectina para prevenir Covid-19 es un asunto médico no resuelto.

Asimismo, el artículo, dice que no se utilizó para justificar la decisión de implementar un programa de gobierno sino como dijo públicamente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la decisión de incluir la ivermectina en los kits médicos se tomó con base en una recomendación de un grupo de trabajo de expertos médicos nacionales e internacionales.

Pero meses después, cuando cambió la recomendación oficial, el gobierno de la Ciudad de México eliminó la ivermectina de los kits.

"Dada la emergencia de salud pública en la Ciudad y la naturaleza delicada de la política, la diferencia con otras evaluaciones fue nuestro interés en ser aún más transparentes y publicar los datos y el código para facilitar la replicación. Su decisión de eliminar el documento y sus comentarios despectivos pueden funcionar como un desincentivo para que otros gobiernos transparenten intervenciones políticas públicas", consideró.

Ante las declaraciones de Philip Cohen, director editorial del portal, sobre que los autores del artículo "no declararon conflicto de interés", la ADIP aseguró que no tiene conflicto de interés porque no están relacionados con ninguna compañía farmacéutica y no lucraron de la intervención ni de ningún otro uso de Ivermectina.

La apelación fue enviada al Comité Directivo del sitio SocArXiv, esto luego que el portal determinará eliminar un estudio titulado Ivermectina y las probabilidades de hospitalización por Covid-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México.

En ese sentido, la Secretaría de Salud rechazó haber administrado ivermectina de forma experimental, sino que fue con base en información científica disponible, y aseguró que los pacientes que fueron tratados con el medicamento tuvieron 68% menos probabilidad de ingresar al hospital en comparación con personas que no la tomaron.