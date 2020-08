Admite la CNDH queja del PAN por el Covid

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) admitió la queja que presentaron senadores del PAN en contra de quienes resulten responsables de omisiones y negligencia en el manejo de la pandemia por el Covid-19.

El pasado jueves 13 de agosto, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado fue notificada por la CNDH que fue admitida su queja, y que su análisis y atención estará a cargo de la Quinta Visitaduría General.

El comunicado señala "que el escrito de queja recibido se determinó admitir, por lo que de inmediato se iniciará la investigación y trámites correspondientes".

Los senadores del PAN presentaron su queja el pasado martes 21 de julio; denunciaron siete puntos en específico: que no se ha recomendado mediante acto administrativo el uso de cubrebocas; que el modelo Centinela para la vigilancia epidemiológica que se ha utilizado en el manejo de la pandemia no es recomendado internacionalmente, y que no se han aplicado las pruebas suficientes para la detección oportuna de la enfermedad.

Reportaron que al personal sanitario no se le ha otorgado el equipo de protección personal necesario para ejercer su trabajo, y lo que consideraron una insuficiente atención hospitalaria.

En el quinto punto denunciaron que la compra de ventiladores para la atención de pacientes con Covid-19 se ha hecho a precios exacerbados; que se redujo la vacunación en niños, y que el gobierno no ha impulsado ni entregado el ingreso básico universal que promueve el PAN.

La senadora Josefina Vázquez Mota señaló que la queja deja un precedente en la denuncia de la "omisión, irresponsabilidad, la no estrategia, y la negligencia grave con la que se ha conducido la pandemia".