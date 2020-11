Admiten que se trabó negociación para eliminar fuero presidencial

La negociación para aprobar el dictamen de Ley para quitarle el fuero al presidente de la República se trabó y podría reanudarse hasta la próxima semana, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista al término de la sesión del Pleno en la que se aprobó la despenalización de la marihuana, Monreal reconoció que no ha avanzado en las negociaciones con los grupos parlamentarios de oposición.

Los grupos de oposición, admitió, se han mantenido "muy unidos" en su bloque y se niegan a dejar que la iniciativa pase como la quiere Morena. Quieren que se elimine el fuero exclusivamente para el Presidente y que después se legisle lo mismo para senadores y diputados.

"Tengo que hacer mi trabajo y voy a insistir, no me voy a cansar en buscarlos, buscar una alternativa, en lograr que pueda construir la mayoría calificada", señaló.

"Ellos son sensatos, en su mayoría y en la mayoría de sus actos, han actuado con sensatez y prudencia, y a ello acudo, por eso no quiero precipitar hoy meter el tema, porque estoy seguro de que si hoy lo metiera, no lograría la mayoría calificada. Esa es la verdad", declaró.

Detalló que la próxima semana habrá sesiones presenciales el jueves y viernes; lunes y martes, parlamento abierto, y el miércoles se buscará dictaminar la minuta en la Comisión de Gobernación.

Hasta el momento, el dictamen que fue aprobado por la oposición especifica que, durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

El dictamen no ha logrado una posición de unidad porque Morena y sus aliados pretenden que el dictamen contemple únicamente al presidente de la República.

Sin embargo, "PRD, MC, PAN y PRI, los cuatro están muy juntos y es una actitud que yo respeto, pero voy a intentar convencerlos", reconoció Monreal. Se refiere a que el bloque de oposición ha mantenido su postura y no se han podido negociar concesiones.

En el dictamen que será analizado la próxima semana, se señala que este responde a la necesidad de atender a la demanda social de abatir la impunidad que ha generado la protección constitucional o fuero de los altos servidores públicos de la Nación.