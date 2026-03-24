Adolescente de 15 años asesina a dos profesoras en Michoacán

Morelia (México), 24 mar (EFE).- Un adolescente de 15 años de edad asesinó a balazos a dos profesoras de una escuela preparatoria en el occidental estado mexicano de Michoacán, tras irrumpir en el plantel educativo con un rifle de asalto calibre 5.56.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el ataque fue realizado alrededor de las 09:00 hora local (15:00 GMT) de este martes, en el interior de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa del pacífico.

La Policía Municipal reveló que el presunto responsable del ataque es un estudiante identificado como Omar 'N', de 15 años de edad, quien al parecer habría actuado motivado por negársele el acceso al plantel, al no lograr llegar a la hora de acceso establecida por los directivos de la institución.

Tras la negativa, supuestamente el estudiante regresó a su hogar para tomar un rifle calibre 5.56, abastecido con un cargador con 40 balas, con el que irrumpió en la preparatoria y disparó de forma directa contra las dos profesoras.

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Agentes de la Policía Municipal lograron someter y desarmar al estudiante, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía estatal.

Las profesoras fueron identificadas por directivos del plantel como Tatiana Madrigal Bedolla y Mariana del Rosario Sagrero, de 37 y 36 años de edad, respectivamente.

La Fiscalía estatal informó que analiza las cuentas de redes sociales de Omar 'N', en las que previo al ataque habría publicado un video y fotografías con el rifle de asalto y la vestimenta que portaba al momento de su detención.

Las autoridades también investigan el origen del arma de fuego, el entorno familiar del adolescente y su conducta dentro de la escuela preparatoria.

Manuel Esquivel Bejarano, alcalde de Lázaro Cárdenas, informó que el ayuntamiento dispuso todo el apoyo para las familias de las dos profesoras, quienes contaban con el reconocimiento de diversos sectores sociales de la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas. EFE

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