Adriana Delarbre, de standupera a aspirante a la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- "No tengo experiencia en casi nada" advirtió Adriana Delarbre una standupera que se presentó a registrarse como aspirante a la Coordinación del Frente Amplio por México, de cara a las elecciones 2024.

Este viernes varios aspirantes acudieron al quinto día de registro de la oposición, algunos nombres conocidos y otros dieron la sorpresa como en el caso de Delarbre, quien no había figurado en la política. La aspirante era mejor conocida por actuar como comediante de standup y ser stripper virtual.

En su presentación expresó que se siente harta de que "México esté mal de que entre de una crisis a otra, de que nadie haga nada de que todos tengan cola que les pisen".

Mencionó que es una ciudadana que tal vez no tenga experiencia en nada, refiriéndose al ámbito político; sin embargo, aseguró que "en lo que sí soy experta es en mantener el orden, en traer en chinga a mis hijas, así que los voy a traer en chinga en el gobierno y eso por eso quiero ser la líder del proyecto porque sé que los puedo llevar de la mejor manera".

Además de presentarse ante el Frente acudió esta tarde a su registro ante los partidos que agrupan la alianza, PRI, PAN y PRD.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó a la aspirante Delarbre mencionando que "se trataba de una muestra de que es un proceso histórico, inédito y abierto a todos y todas los que deseen participar".

Además de darle la bienvenida, expresó sentirse "orgulloso de las mujeres que le echen todas las ganas".