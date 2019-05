Adriana y Jésica, dos mamás yucatecas que rompieron estereotipos

Adriana Guadalupe Velasco Yánez y Jésica Fernández Ramos, ambas madres, decidieron desafiar los estereotipos sociales para convertirse en policías y luego formar parte del Escuadrón de Motociclistas de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Adriana Guadalupe no sólo logró pasar las duras pruebas y el proceso de formación y capacitación que exige la corporación para formar parte de ese cuerpo motorizado, sino que logró escalar hasta ser la comandante y líder del escuadrón.

El proceso no fue fácil, pues tardó casi 10 años desde su incorporación a las fuerzas estatales policiacas, hasta llegar al puesto que hoy ocupa, años de sacrificio y esfuerzo, pero que para ella han valido la pena.

"Mi padre era policía y sirvió por más de 40 años a la corporación, por lo que inspirada en él decidí integrarme a la SSP y de ahí surgió mi interés por formar parte del escuadrón motorizado, el cual hoy tengo el privilegio de dirigir", precisó la comandante del escuadrón.

Sin embargo, también reconoció que la responsabilidad es grande e implica una jornada de trabajo que para Adriana suele durar más de 12 horas al día.

"Me levanto, sirvo los desayunos y llevo a mi hija de 14 años, María Valentina, al colegio, de ahí me voy a casa de mi mamá a llevar a mi hija más pequeña Ariadne Paola y ella después me la lleva al kínder. Es una gran ayuda que mi madre me da y que me ha permitido desarrollarme profesionalmente", indicó en entrevista para Notimex.

Abundó: "Entro por lo general a las 7:00 horas y suelo salir hasta las 22:00, tengo tiempo para salir a comer con mi familia y es cuando nos ponemos al tanto de las cosas relacionadas la familia con el hogar, la escuela y todo lo que conlleva ser mamá".

En el caso se Jésica, el horario no es tan amplio. Ella es policía tercero y recién entró al escuadrón (hace un año aproximadamente) después de mostrar la pericia y destreza necesaria para manejar una motocicleta de gran cilindraje.

Indicó que es la primera en su familia que decide convertirse en policía. "En mi familia nunca hubo policías, así que decidí que ya era hora de que alguien diera el primer paso y aquí estoy".

Ella (Jésica) trabaja a veces turnos matutinos y a veces vespertinos, y al igual que para Adriana, el apoyo de su madre en el cuidado de su hijo de tres años ha sido vital para alcanzar su meta de formar parte del escuadrón de motociclistas.

"Cuando me toca de tarde, pues aprovecho para llevar a mi bebé de tres años Jair Santiago a la guardería y cuando me toca turno de tarde pues aprovecho para comer con él y con mi familia la cual me ha dado todo el apoyo y respaldo", precisó.

Ambas se dicen orgullosas de formar parte de la policía yucateca, y más de formar parte del escuadrón de motociclistas que a diario sale a las calles a aportar su parte para que Yucatán sea un estado seguro para su familia y para todas las madres yucatecas que están por festejar su día.