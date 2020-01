Adultos con apoyo social disminuyen compras en tiendas

La entrega de los apoyos económicos en efectivo a los adultos mayores provocó que muchas compras que se realizaron en otros años en las tiendas de autoservicio ahora se hagan en la economía informal, dijo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

El presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez Solloa, dijo que solamente en lo que se refiere a las compras hechas con los apoyos para adultos mayores en la Ciudad de México las tiendas departamentales dejaron de captar el 84% del total en solamente un trimestre.

De 620 millones de pesos que se recibieron en el primer trimestre de 2018 las ventas que se hicieron ligadas a los apoyos para adultos mayores cayeron a 90 millones de pesos, es decir 530 millones de pesos menos.

Por ello, Yáñez Solloa consideró que el gobierno debiera de modificar su estrategia de entregar recursos en efectivo por tarjetas que tengan restricciones como el evitar que se gaste en alcohol y cigarros.

Si esos 300 mil millones de pesos que otorga el gobierno federal en total por los apoyos que se dan a través de los programas sociales se ligaran a una tarjeta con restricciones, bien se podrían captar 24 mil millones de pesos en IVA.

"Desgraciadamente estos programas sociales que ya se les había fijado una orientación hacia la formalidad, hablando de adultos mayores, ya se había sofisticado para que no se usaran los vales para comprar alcohol y cigarros, con este nuevo cambio ya no hay tarjeta de débito y se va a cualquier lugar".



Crecimiento

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de la ANTAD explicó que durante el 2019 el crecimiento nominal a tiendas totales fue de 7.7% con respecto a 2018, mientras que a tiendas iguales el aumento fue de 3.4%.

En 2019 registraron la apertura de 2 mil 100 tiendas en todo el país sobre todo en el formato de especializadas y una inversión de 2 mil 700 millones de dólares. Sin embargo, Yáñez dijo que hubo inversiones que no pudieron realizarse obras porque el gobierno de la Ciudad de México cerró la construcción y quedaron sin concretarse "proyectos que estaban listos para echarse a andar".

Una cifra que dijo fue mayor a lo esperado e incluso estuvo mejor que las cifras que reportó Walmart, una cadena de tiendas que ya no es parte de la Asociación desde febrero del 2019.

Para 2020 esperan que la economía mexicana crezca 1%, cifra que les ayudará a tener un incremento en sus ventas a tiendas iguales de 3% y a tiendas totales de 6.8%. Con una inversión de alrededor de 2 mil 900 millones de dólares.