Adultos mayores bloquean otra vez Avenida Central en Ecatepec para exigir vacunación

Decenas de habitantes, algunos de ellos de la tercera edad, bloquearon durante casi dos horas la avenida Central, para exigir que se pusiera en operación el módulo de vacunación Covid-19 de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, porque se formaron desde la tarde y noche del martes.

El cierre de la vialidad que conecta al municipio mexiquense con la capital del país, provocó una larga fila de vehículos que quedaron varados en los carriles laterales y centrales, la altura de la colonia Valle de Anáhuac.

Los inconformes se enojaron porque hasta hoy en la mañana les informaron que ese sitio no se abriría por falta de logística, por lo que decidieron cerrar la avenida para presionar a las autoridades de que se aplicara el antígeno porque había formados muchos adultos mayores de 60 años de edad.

Al lugar se presentaron autoridades municipales para ofrecerles el traslado a otros centros de vacunación que ya están en operación, nueve en total, según el ayuntamiento, pero se negaron porque argumentaron que muchos de los beneficiarios no se podían valer por sí mismo.

"!Queremos vacunas, queremos vacunas!", gritaron varios de los residentes que mantuvieron una cadena humana a lo largo de la avenida Central ante el enojo y molestia de los conductores de vehículos particulares, transporte público de pasajeros, así como de carga y algunos motociclistas que no podían pasar ese punto.

Las autoridades convencieron a varios adultos mayores a trasladarlos al módulo de vacunación de Las Américas y así fue como empezó a debilitarse la irritación vecinal.

En patrullas subieron policías municipales a los habitantes de la tercera edad para que reciban el antígeno, lo que redujo el número de personas que cerraban la vialidad.

Varios oficiales, entre ellos el director de la Policía Municipal, Roberto Hernández, trataron de abrir la circulación, lo que generó un conato de violencia entre los inconformes y conductores.

Primero abrieron un carril, por lo que empezaron a circular las unidades y se presentaron empujones entre los vecinos y los operadores de vehículos, pero fueron contenidos por los policías locales.

Después de que fue liberada la circulación vehicular, los adultos mayores fueron llevados en patrullas y otras unidades a los módulos de vacunación cercanos.