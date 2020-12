"Adversarios se jalan los pelos porque la gente está apoyando a la 4T", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios "se jalan los pelos" porque no entienden por qué la población está respaldando su movimiento de transformación.

Al encabezar la inauguración del camino a la cabeza municipal de Santa Ana, Oaxaca, el titular del Ejecutivo federal afirmó que pese a la "guerra sucia" de sectores opositores, el movimiento de transformación que encabeza cuenta con el respaldo de la población y aseguró que el pueblo es sensible y sabe lo que le conviene.

"Los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios de antes, quieren regresar a eso, se jalan los pelos diciendo:

"'¿Y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación, si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México y tenemos a los de medios de información comprados o alquilados y constantemente estamos atacando al presidente?'.

"Porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado a un presidente, '¿cómo ahora, cómo entonces, que a pesar de toda la campaña en contra, de toda la guerra sucia, el gobierno sigue teniendo, sigue contando con el respaldo, con el apoyo del pueblo?'", dijo.

Acompañado del gobernador Alejandro Murat, el presidente aseguró que la explicación a estas dudas es debido a que la población mexicana es sensible, consciente y sabe lo que le conviene, y acusó que en sexenios anteriores no tomaban en cuenta al pueblo, el cual para ellos "no existía" y la política era solo para los políticos y para "los de arriba".

"No llegan a entender los conservadores que hay esta transformación, esta revolución de las conciencias en el pueblo de México, porque ellos no tomaban en cuenta al pueblo, para ellos el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos, de los de arriba, de la cúpula y no tomaban en cuenta, marginaban al pueblo, lo despreciaban, cuando la política, la buena política es asunto de todos, no de una cúpula, no de una minoría, ese es el fenómeno, ese es el cambio que estamos llevando a cabo en nuestro país", comentó.

El mandatario indicó que con el programa de Caminos Rurales, en Oaxaca, se han beneficiado a 58 municipios hechos por la gente, pero indicó que el dato más relevante es que "si se suma el número de kilómetros de estos 58 caminos, estamos hablando de cerca de mil kilómetros de construcción de caminos".

"Vamos a continuar con este programa hasta cumplir el compromiso de que todas las cabeceras municipales tengan camino de concreto para comunicarse. Todos los caminos de Oaxaca van a quedar pavimentados y van a ser de concreto, de este material de piedra, concreto, bien hechos, de buena calidad", dijo.