Advierte AMLO que no permitirá que gobernadores se entrometan en elecciones

PANOTLA, Tlax. (EL UNIVERSAL).- De cara al proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá elecciones limpias, libres, donde no se permitirá uso de recursos públicos, pero sobre todo que no permitirá a los gobernadores incurrir en prácticas como la compra de votos, acarreo y reparto de dádivas.



"Que no estén pensando, lo digo con toda franqueza, los gobernadores que como no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de votos, de acarreo, de reparto de dádivas, vamos a estar muy pendientes".

Señaló que su administración no permitirá que ningún funcionario federal se involucre, participe, en procesos electorales e insistió en que estará muy pendiente del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres.

Durante su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala, se cuestionó al titular del Ejecutivo si descartaba la posibilidad que los gobiernos locales cometieran fraude en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas que se celebrarán el próximo año.

"Sobre la posibilidad de un fraude hacia adelante, no creo que suceda porque antes los fraudes se promovían desde el poder y ahora tenemos el compromiso por convicción y porque venimos de luchar en contra de los fraudes, padecimos los fraudes, nos robaron la presidencia de la República, no vamos a permitir que haya fraude".

El titular del Ejecutivo recordó que el fraude electoral es un delito y si se demuestra que se usó dinero público o el gobierno está interviniendo en las elecciones el responsable tiene que ser castigado.

"Yo estoy obligado a denunciarlo, y lo voy a hacer, porque otro de los compromisos que tenemos como parte de la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades, eso no tiene que ver presupuesto, eso tiene que ver con procurar un rector preceder de todos, que se deje en libertad al pueblo para elegir a sus representantes".

Dijo que tampoco permitirá que la "sociedad civil empresarial" entregue recursos para apoyar a candidatos como lo hicieron en la elección de 2006.

"Hay constancia, no es de que para que yo no pague impuestos en el futuro o porque me cae mal Andrés Manuel, no quiero que gobierno México un comunista, entonces pues vamos a aportar dinero, para comprar votos, para comprar espacios en radio y televisión, para hacer campañas negras, guerra sucia, todo eso lo vamos a estar viendo y denunciando, vale más decirlo desde ahora para que no estén pensando que nos vamos a quedar callados".