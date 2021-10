Advierte Ebrard a migrantes que los están engañando y no los dejarán pasar a EU

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el Gobierno federal actuará con "prudencia" para evitar actos de violencia contra la nueva caravana de migrantes que partió del sur de México y que busca llegar a los Estados Unidos. Así mismo, aclaró que el gobierno del país vecino del norte no les dejará pasar la frontera, tal y como ellos creen.

"Nosotros actuaremos con prudencia, con cuidado a la ley y a los derechos humanos, pero sí queremos decir que están engañando a las personas porque no es verdad que les van a dejar pasar a Estados Unidos", advirtió en rueda de prensa.

Son miles de migrantes los que salieron desde el sábado de Tapachula, Chiapas, hacia los Estados Unidos.

Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores lamentó que haya muchos niños en la caravana y reiteró que el Instituto Nacional de Migración (INM) tienen la encomienda de actuar con prudencia para evitar fricciones.

"¿Cuál es la tragedia? ¿El engaño? Que les dicen 'Vamos en la caravana, llegamos a Estados Unidos y nos van a dejar pasar'. No es cierto", insistió.

El gobierno mexicano ha detectado a más de 147 mil indocumentados de enero a agosto, el triple que en 2020, mientras que el índice de detenciones en la frontera de Estados Unidos con México alcanzó más 1.7 millones de inmigrantes detectados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).