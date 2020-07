Advierte "El Bronco" cierre de actividad económica por Covid-19

Después que el jueves la Secretaría estatal de Salud reportó 44 defunciones por Covid 19-, la cifra más alta desde que se registró el primer deceso el pasado 3 de abril, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", afirmó la mañana de este viernes que tres de los 10 indicadores del Semáforo Epidemiológico de Nuevo León están en rojo o "riesgo máximo", por lo cual de permanecer esa tendencia "nos veremos obligados a cerrar toda la actividad económica de quienes no cumplan con la actividad sanitaria.

Los indicadores que están en riesgo máximo son los referentes a defunciones diarias, pues mientras el Consejo Estatal de Seguridad en Salud determinó que estará en rojo cuando en una semana haya un promedio de más de 15 defunciones diarias, y durante la semana 29 hubo 22 decesos.

Asimismo, la tasa de transmisión no debe rebasar 1.40 y en la entidad la semana mencionada fue de 1.5 por ciento. Además, mientras el promedio de contagios diarios no debe rebasar los 250 casos, en la semana 29 hubo en el estado hubo 674 por día, muy por encima del parámetro señalado por el gobierno estatal, aunque diez casos menos que la semana previa.

Rodríguez Calderón advirtió el cierre de actividades de quienes no cumplan las normas sanitarias, pues el Semáforo Epidemiológico, establece que se detendrá la reapertura e incluso se pueden suspender algunos sectores no esenciales que ya están trabajando, aunque con restricciones en los días de trabajo, horarios de apertura, o límites en ocupación o capacidad de atención, si tres o más indicadores están en rojo.

Y es que el jueves, al dar a conocer el Semáforo Epidemiológico, se informó que hay un cuarto indicador, el de ocupación hospitalaria para pacientes covid, que con 70 por ciento está en riesgo alto, y basta que esté a "más de 70 por ciento", para que pase a rojo.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo el jueves estar enojado porque mucha gente ha ignorado las medidas de prevención, y en las últimas 24 horas hubo 44 defunciones por Covid-19, la cifra más alta desde que inició la pandemia.

Entre las víctimas mortales, informó, estuvo la jefa de enfermeras de la clínica 67 del IMSS en Apodaca y un lactante de 45 días de nacido, además se reportó que un alcalde del estado –sin dar a conocer su identidad-, fue hospitalizado en el Hospital Metropolitano. Hasta el jueves había mil 341 pacientes hospitalizados.

Hasta el jueves se tenían registradas 899 defunciones y 26 mil 856 casos de contagio en la entidad, por lo que, ante el difícil panorama provocado por la pandemia, Manuel de la O Cavazos advirtió que, a fin de reducir los contagios y decesos, podrían aplicar multas que irían desde 400 mil hasta un millón de pesos, dependiendo del tamaño de los establecimientos y de la falta que cometan a las normas sanitarias previstas para evitar el coronavirus.