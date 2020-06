Advierte EU a sus ciudadanos sobre delincuencia en costas de México

El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México, pide a sus ciudadanos y funcionarios no viajar a 5 entidades del país; advierte sobre ataques a buques comerciales, plataformas petroleras y buques suministros

El gobierno de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para México en la cual pide a sus ciudadanos y funcionarios no viajar a 5 entidades del territorio mexicano y reconsiderar el desplazamiento a 11 más.

En esta ocasión, el Departamento de Estado advierte que los grupos de delincuencia organizada, atacan y roban buques comerciales, plataformas petroleras y buques suministros, en la Bahía de Campeche.

"El crimen violento como: homicidio, secuestro, robo de vehículos y el robo, está extendido por todo el país. Ahora se sabe que los grupos criminales armados atacan y roban buques comerciales, plataformas petroleras y buques de suministro en alta mar, en la Bahía de Campeche", exhibió el Departamento de Estado.

México está catalogado en nivel 2 de 5 en el margen de país seguro. Sin embargo, son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que tienen nivel 4, en donde se pide no viajar por los altos niveles de inseguridad.

La alerta de viaje incluye el aviso de salud global, en donde se pide evitar todos los viajes internacionales debido al impacto global que tiene la pandemia del Covid-19.