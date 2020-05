Advierte Pavlovich que casos de Covid-19 crecen muy rápido en Sonora

La movilidad ciudadana en Sonora es superior al 60 por ciento, razón por la cual la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano alertó a la población que la curva de la pandemia crece muy rápido, por lo que es urgente frenarla para evitar la saturación de los hospitales, por los contagiados de coronavirus.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal pidió a permanecer en casa a quienes están poniendo en riesgo su salud y la de los suyos saliendo a realizar actividades no esenciales.

Advirtió que el regreso paulatino a la "nueva normalidad" no debe ser interpretado como una autorización para hacer todo lo que se hacía antes de la pandemia.

Y manifestó su preocupación porque hace días se habían superado los mil contagios y registrado 79 decesos, 7 días después, ya se rebasaban los 1,800 casos y 139 fallecimientos.

"En una semana se dispararon 73% los contagios y 66% las muertes", agregó.

Además, Pavlovich Arellano sentenció que la curva de contagios está creciendo rápidamente y es necesario frenar ese incremento.

"No se logrará si se sigue con una movilidad superior al 60 por ciento".

Ello confirma todos los pronósticos de los expertos, tanto en el aumento dramático de contagios y muertes asociados al relajamiento en las medidas de distanciamiento social, como en la saturación de los hospitales se que ya está ocurriendo.

Asimismo, el gobierno federal confirmó que solo ellos definirán los tiempos para la reactivación.

Este plan nacional iniciará el 1 de junio únicamente para los sectores minería, construcción, industria aeroespacial y automotriz, de manera progresiva y con estrictos protocolos sanitarios.

La gobernadora sonorense externó su preocupación sobre el alto impacto que podría generar a la salud la reactivación, porque "no confundamos el regreso a esta", "nueva normalidad", hasta que no se tenga una vacuna no podemos regresar a lo que estábamos acostumbrados.

"Debemos seguir con las medidas de sanidad y únicamente con salidas esenciales", expuso y llamó a la solidaridad y a la fuerza de voluntad de las y los sonorenses para retomar el camino de la responsabilidad ante esta pandemia por Covid-19.