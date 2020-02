Advierte PRI en Cámara que rifa de avión es irregular

La eventual rifa del avión presidencial será irregular, pues éste aún es propiedad de la empresa Boeing y en proceso de pago, por lo que no se puede disponer de algo ajeno, advirtió la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

"Tú no puedes vender algo que no es tuyo ni vender, ni rifar, ni donar, ni destruir, ni nada", indicó el diputado federal Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La rifa del avión es una "cortina de humo" que refleja que el gobierno le apuesta a un milagro para mejorar al país, sentenció.

Cuando hay "una crisis en todos los sentidos, cuando la gente esperaba mucho y le dan mucho menos, es decir, esperaban 4% de crecimiento económico, que fue lo que nos ofrecieron, y hubo un decrecimiento de menos 0.1%. En esas circunstancias dices, pues le apuesto a un milagro".

Expresó que "para eso son las rifas, para eso son las loterías, para eso es el Melate. Yo creo que lo sabe muy bien el gobierno, y por eso lo está haciendo".

Yunes Landa reconoció que el asunto "nos tiene a todos distraídos, incluso a los políticos" cuando el tema es cómo dejar de registrar 95 muertos diarios por homicidios dolosos, generar crecimiento económico y mejorar.

Sobre la rifa, el legislador federal del PRI expuso que probablemente haya un acuerdo con Boeing para que el gobierno federal se haga de dinero para pagar lo que debe y ya luego pueda entregar la aeronave.

Pero "el avión presidencial no es del gobierno federal, es de la empresa Boeing. Lo que hay es un esquema financiero en el que tiene que seguir pagando México el contrato que celebraron".

En este caso "es como cuando vendes una casa que tienes hipotecada, la promueves, cuando ya tienes el acuerdo pagas la hipoteca y ya después entregas la casa que estás vendiendo, pues sería un esquema parecido", ejemplificó el diputado.

Agregó que es un tema que "nos tiene a todos distraídos", cuando el objetivo debería ser reducir la tasa de homicidios y que se goce de atención a la salud, entre otros asuntos.