Advierte Querétaro posible "tercera ola" de contagios de Covid

El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se dijo preocupado por una posible "tercera ola" de la pandemia de Covid-19, que llegaría entre los meses de marzo y abril por la movilidad masiva de personas en vacaciones de Semana Santa.

Por ello, pidió a la población seguir con las medidas sanitarias que por casi un año se han recomendado en Querétaro y que en algunos casos son obligatorias como el uso de cubreboca, lavado frecuente de manos, sana distancia y salir solo a lo estrictamente necesario.

"Me preocupa mucho, porque todos vimos que haber salido en las fiestas decembrinas y tuvimos un enero muy complicado: presión hospitalaria muy fuerte y se tuvo que reducir horario y aforos; hoy se logró bajar el nivel de la pandemia y me preocupa la Semana Santa que está por venir, que otra vez salgamos y nos vayamos a un tercer pico", dijo el gobernador.

En diciembre hubo 9 mil 448 nuevos contagios y 471 defunciones; pero para enero de 2021 fueron 13 mil 737 nuevos casos y 908 defunciones, es decir, un aumento de 45.4% en el número de casos y de 92.3% en las defunciones.

Nueva tendencia al alza

En tanto, a través del Índice de Modulación, las autoridades sanitarias informaron que la semana cerró con una "ligera alza" en los indicadores, lo que "significa que pudiéramos estar frente al inicio de una nueva tendencia ascendente".

"Con 178 personas que pierden la vida esta semana a causa de Covid-19, las defunciones se mantienen en un nivel similar al de la semana antepasada, durante la cual murieron 170 personas; entiende tu responsabilidad en la realidad, ayer [sábado] se clausuró un centro comercial. No es arte de magia que podamos pasar al Escenario A, es consistencia", expuso.

El reporte indica que en la última semana se restaron 139 casos, pero los últimos dos días sumaron 37 activos "para cerrar el domingo con mil 539 transmisores registrados en el sistema Sisver. El factor Erdely sugiere multiplicar este número por ocho para aproximarnos al número real de transmisores".

San Juan del Río, el tercer municipio a nivel nacional con más casos activos de Covid-19

De acuerdo con el factor Erdely, los casos activos se estiman en 12 mil 312 en la entidad; de ahí la importancia de seguir con las medidas para reducir los contagios.

En el reporte, las autoridades sanitarias piden comprender que la respuesta no sólo es del gobierno del estado, también refieren que actuarán para que no se pierdan las ventajas alcanzadas.

"Si crees que el gobierno del estado permitirá que se desvanezcan los resultados alcanzados, tras mil 626 defunciones en lo que va del año, piensa que puedes estar equivocado; más equivocado si crees que es función de un gobierno actuar como organismo controlador de consciencias. Por el contrario, sabemos que el medio adecuado para salir adelante es la confianza que ponemos en ti".