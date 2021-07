Advierten descuidos en el manejo de residuos de Covid-19

La Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA) advirtió que por el mal manejo de los productos que ha utilizado la población durante la pandemia de Covid-19 (cubrebocas, jeringas, guantes, caretas, algodón, toallas desinfectantes, cajas o envases de medicinas, entre otros) se ha propagado la enfermedad, principalmente en las ciudades más pobladas del país.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, considerada el epicentro nacional de la epidemia, los sitios de disposición final de los residuos, a donde han sido llevadas millones de toneladas, no cumplen con la normatividad ecológica, lo que aumenta el riesgo de mayores infecciones, sobre todo de las nuevas variantes del coronavirus, alertó Ramon Ojeda Mestre, secretario general de la CIACA.

"De estos residuos calculando que cada persona ha utilizado más de 50 kilos de productos durante más de año y medio de pandemia, esos 50 kilos han dado un volumen de miles y miles de toneladas en diferentes lugares donde hay más concentración poblacional, como es el caso del Estado de México, donde por ejemplo en Nezahualcóyotl que tenemos 16 mil habitantes por kilómetro cuadrado la concentración de esos residuos por persona en la duración del año y medio de la pandemia, si estamos hablando de dos millones de habitantes, estamos hablando de más de 100 millones de toneladas de residuos peligrosos mal manejados en las etapas de contagio y por eso en ciertos lugares se recrudeció y se sigue recrudeciendo el contagio", expresó.

Si los ayuntamientos tenían problemas para el confinamiento de la basura desde antes de la pandemia, con la pandemia y con los problemas económicos que tienen menos van a darle un manejo adecuado a todos los residuos peligrosos que se han generado desde hace año y medio cuando empezó la crisis sanitaria, dijo.

En municipios de Quintana Roo, Baja California y Jalisco, entre otros se han registrado contagios y muertes por el mal manejo de cubre bocas de los turistas que los desechan en la vía pública, bares y restaurantes, dio a conocer Ojeda Mestre.

La CIACA lamentó que en todo el tiempo que va de la pandemia en las ciudades más pobladas de México no se han instalado recipientes especiales para que los habitantes depositen la mascarilla, botellas de gel o los pañales de menores o adultos enfermos, o los productos que utilizaron para protegerse del coronavirus, como ocurre en otros países.

"Eso ha provocado que en pueblos y ciudades veamos en terrenos baldíos y en cualquier lugar bolsas de basura esparcidas por los perros con tapabocas o pañales o con medicamentos o productos relacionados con la limpieza o esterilización.

"En conclusión: el manejo en los países más densamente poblados y de menor nivel cultural como es el caso de México, Brasil, la India, hemos visto un mayor número de contagios, un mayor volumen de desechos sólidos sin manejo adecuado", mencionó.

Ramón Ojeda consideró que los gobiernos municipales en México han sido muy descuidados en el servicio de limpieza de esos residuos peligrosos.

"Si normalmente no atienden el problema de la basura de manera adecuada como marca el Artículo 115 constitucional, en medio de la pandemia sin dinero, con los consumidores renuentes y con la sociedad civil descuidada, inculta y un poco atolondrada por la pandemia pues menos se ha manejado de manera adecuada", lamentó.