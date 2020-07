Advierten saturación de hospitales por Covid-19 en Yucatán y NL

En momentos que Nuevo León tiene en rojo tres de los 10 indicadores del Semáforo Epidemiológico, y está a punto de pasar de riesgo alto a riesgo máximo en el indicador de ocupación hospitalaria, la Secretaría Estatal de Salud informó que durante las últimas 24 horas la cifra de personas internadas por Covid-19 en los centros médicos de la entidad se elevó de mil 341 a mil 383; 42 pacientes más que el día previo.

Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, quien informó sobre la actualización de la pandemia de Covid-19 en ausencia del titular de Salud, Manuel de la O Cavazos, advirtió que de continuar esta tendencia, en los próximos días o semanas se podrían saturar los hospitales.

Por la mañana, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón advirtió sobre la posibilidad de tener que cerrar establecimientos que no respeten la normatividad sanitaria, debido a que al cierre de la semana 29 de la pandemia, en la evaluación realizada el jueves, ya están en rojo o en riesgo máximo tres de los 10 indicadores, que son los referentes al promedio de contagios diarios, tasa de transmisión y promedio de defunciones.

Mientras, el indicador relacionado con la ocupación hospitalaria para pacientes covid, promedió 70% durante la última semana, y de continuar la actual tendencia, se pondría en rojo en la próxima revisión del Semáforo Epidemiológico, y podría recomendarse la suspensión de algunas actividades no esenciales, que han estado operando con diversas restricciones en cuanto a horarios, cupos y días de apertura.

Becerra Aquino informó que en las últimas 24 horas se presentaron 28 nuevas defunciones por coronavirus, para totalizar 927 desde el pasado 3 de abril. Añadió que se registraron 736 nuevos contagios para un total de 27 mil 592 pacientes confirmados de la enfermedad viral, sumando los casos analizados por el Indre y laboratorios u hospitales privados.

En cuanto a los mil 383 pacientes hospitalizados, la subdirectora del Hospital Metropolitano comentó que unos 500 están en situación grave, pero de ellos, 276 son los que permanecen intubados.

Covid-19 en Yucatán

De acuerdo con información proporcionada por los directivos de hospitales de Yucatán, más del 80% de las camas para atender pacientes Covid-19 están ocupadas.

Durante la comparecencia ante legisladores del Congreso del estado, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), Alfredo Medina Ocampo, sostuvo que tienen el 80% de la ocupación hospitalaria; de las 103 camas que disponían, más de 80 tienen a un paciente.

Por su lado, el director del Hospital Regional ISSSTE, Paulo Flores Salazar, precisó que en total, antes de la pandemia, disponían de 170 camas, pero con oxigenación solo pudieron reconvertir 96.

Sin embargo, solo 76 están disponibles ya que no cuentan con suficientes profesionales de salud para que las atiendan. De ellas, el 97% están ocupadas.

Agregó que podrían habilitar otras 20 camas con equipo de monitoreo y respiradores artificiales, pero para ello requieren mayor cantidad de personal médico.

El titular de la UMAE- IMSS, Roberto Abraham Betancourt Ortiz, expresó que su capacidad hospitalaria alcanzó el 90% y eso ha provocado que el personal médico se desgaste ante las largas jornadas de trabajo.

También expresó que uno de los principales problemas fueron los menores con cáncer que estaban en el inmueble y que por su enfermedad tenían alto riesgo de contagiarse.

Recordó que los niños fueron trasladados al Hospital Materno del Gobierno del Estado para ser atendidos, acompañados de doctores y enfermeras.

Medina Ocampo puntualizó que hay una estrecha comunicación y que a pesar de que hay diferencias entre los semáforos epidemiológicos, estatal y federal, es parte de la actualización de los datos que se acumulan semanalmente.