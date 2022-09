Aeroméxico contrata a la piloto despedida por Volaris

La noche del pasado 7 de mayo, la capitana Libertad Salmerón, quien en ese momento trabajaba para Volaris, captó el momento en que un avión de la aerolínea realiza una "ida al aire" o aborta el aterrizaje, debido a que otro avión de la misma aerolínea se encontraba en la pista. Los dos aviones estuvieron a punto de colisionar.

El video se hizo viral y expuso el riesgo de las operaciones aéreas debido a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a la falta de capacitación de los controladores aéreos.

Grabar este video le costó el empleo a Salmerón, pues un mes después del incidente fue despedida de Volaris; pero ahora trabaja para Aeroméxico.

En un video difundido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el sindicato que agrupa a los pilotos de Aeroméxico y Aeromar, Salmerón cuanta qué pasó el día del incidente y por qué la corrieron de Volaris.

Salmerón cuenta en el video que la noche del 7 de mayo tuvo un vuelo hacia Los Ángeles, pero las condiciones climáticas estaban "un poco marginales", con tormenta eléctrica y "viento de cola".

"Me percaté que había un avión en pista, próximo al despegue, esperando la autorización, cuando un avión en la 05 izquierda lo autorizan a aterrizar habiendo un avión en pista y un avión cruzando la 05 izquierda".

"Decidí grabar con la autorización del capitán porque se me hacía algo increíble ver un avión yéndose al aire. Claramente sabía que no iba a aterrizar ya que estaba un avión en pista y quería tener una foto del avión yéndose al aire frente a nosotros", cuenta en el video.

Salmerón asegura que el video se filtró de un grupo de WhatsApp de amigos y se hizo viral.



"Me bajaron de vuelo 2 semanas, habíamos quedado en que iba a quedar en una suspensión. Seguí volando y de la noche a la mañana, un día tuve un vuelo a las 5 de la mañana y en lo noche vi mi rol vacío.

"Nadie me contestaba, nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo y estuve una semana así hasta que decidieron terminar el contrato laboral conmigo", recuerda.

Actualmente, Salmerón se encuentra recibiendo adiestramiento inicial para poder operar el Boeing 737 de Aeroméxico.

Como consecuencia de este video, el gobierno federal ordenó a las aerolíneas mexicanas, entre ellas Volaris, a disminuir su número de operaciones en el AICM y canalizar más operaciones hacia otros aeropuertos en el Valle de México: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Toluca.

Además, se instalaron mesas de trabajo para revisar las condiciones de seguridad operativa en el AICM.

ASPA indicó que la decisión de contratar a Salmerón fue porque todos los pilotos mexicanos necesitan apoyo y ella estaba en riesgo de perder su licencia.